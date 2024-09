Restaurants, Biergärten, attraktives Wohnen: Mehr Leben an der Bode in Staßfurt?

Wie kann die Bode mehr in das städtische Leben in Staßfurt eingebunden werden?

Staßfurt - Lieblingsplatz? Die grüne Horst, an der sich die Bode gemütlich entlangschlängelt bis zur Liebesbrücke. Petra Albrecht muss nicht lange überlegen, welcher Ort in Staßfurt ihr besonders viel bedeutet. Als sie das ausgesprochen hat, lächelt Staßfurts Stadtplanerin. Ihr liegt die Stadt natürlich am Herzen, ihr liegt die Bode am Herzen.