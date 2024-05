Das Kreativzentrum Im Moore in Staßfurt feierte sein 15-jähriges Bestehen.

Riesenparty in Staßfurt macht trotz Regens 400 Kinder glücklich

Eine Riesenparty mit Clown und allem Drum und Dran feierte das Kreativzentrum Im Moore in Staßfurt anlässlich seines 15. mit 400 Kindern.

Staßfurt/fr. - 15 Jahre jung ist das Kreativzentrum Im Moore (KIM) in Staßfurt und feierte das gebührend – mit 400 Kindern, die das Objekt an der Güstener Straße stürmten. Clown Micky sorgte gleich für eine ordentliche Erwärmung, das Wetter war alles andere als schön. Doch Grundschüler und Kindergartenkinder hatten als Geburtstagsgeschenk kleine Beiträge einstudiert, die sie auf die Bühne brachten – bis der Regen einsetzte.

„Wir haben alles mobilgemacht und in unsere Räume verlegt“, berichtet Alfred Krämer im Auftrag des Vereins über den Fortgang der Feier, „Nicht eine Ecke war frei, überall waren unsere kleinen Gäste am Spielen, Basteln, Essen und Trinken.“ Ein Teil der Schulen habe ihr Programm noch auf der großen Freilichtbühne aufführen können. Die Kindergärten zogen damit in den Saal des KIM. Für das leibliche Wohl sorgte der Krähenkessel der Feuerwehr Neundorf, wofür die Mitglieder des KIM auch dieses Mal sehr dankbar sind. Die Kameraden standen nicht das erste Mal für solche Veranstaltungen parat.

Projekte und Dankeschön

Auch Getränke, Eis und Süßigkeiten standen reichlich auf dem Geburtstagstisch. Für Unterhaltung sorgten Projekte wie „Mein Freund der Hund“, „Energie und Wasser“ sowie die Bastelstraße und Clown Micky. Unter den Gratulanten schließlich auch Landrat Markus Bauer, der einen Scheck zur Verwirklichung weiterer Vorhaben mitbrachte. Auch Vertreter der BQI sowie der Salzlandsparkasse kamen nicht ohne Geldzuwendungen.

Dann konnten es die Kita-Kinder, Clown Micky und DJ Thomas Nagel, der Vereinsvorsitzende, wieder auf der Bühne richtig krachen lassen.: mit Musik, Tanz und ganz viel Spaß.

Noch größer wurden die Kinderaugen, als die Rettungshundestaffel des Arbeiter-Samariter-Bundes auftauchte. Große und kleine Hunde zeigten mit dem ASB-Team, wie sie bei der Suche nach Vermissten und Verletzten arbeiten.

„Ein sehr schöner gelungener Tag“, resümiert Kramer. Das KIM dankt allen Helfern der BQI, seinen Mitgliedern und auch den Sponsoren wie die Firmen Möller Industrietechnik und Becker-Anhänger. Ein Extra-Dank gehe noch an Monika Lammek und ihre Freundinnen am Getränkeausschank.