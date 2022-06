Rodungen: Wieso die Bäume zwischen Neundorf und Güsten gefällt werden

Seit Oktober wurden am „Neundorfer Busch“ viele Bäume gefällt. Der Wald ist privat. Der Besitzer habe keine andere Wahl gehabt, erklärt er. Die Fällungen seien jetzt abgeschlossen.

Am „Neundorfer Busch“ gibt es seit einigen Wochen deutlich sichtbare Baumfällungen. Das hat vor allem mit einem Pilzbefall der Eschen zu tun. Die Bäume drohten abzusterben.

Neundorf/Güsten - Auf der Autobahn heißt es ja: Mehr als auf allen anderen Straßen soll der Blick nach vorn gerichtet, die Arme am Lenkrad bleiben. Weil die Geschwindigkeiten ja doch viel größer sind als auf Landstraßen. Auf der A36 gingen die Tage aber wohl so einige Augenpaare nach links oder rechts. Je nachdem, aus welcher Richtung das Fahrzeug kam. Zwischen den Abfahrten Güsten und Ilberstedt stapeln sich seit einigen Wochen fast direkt an der A36 dutzende Baumstämme, die fein säuberlich übereinandergelegt sind. Im kleinen Wäldchen „Neundorfer Busch“, das einige auch „Güstener Busch“ nennen, wird gerodet und gefällt.