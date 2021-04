Salzland fährt Impfen deutlich zurück: Zu wenig Corona-Impfstoff

Staßfurt/Schönebeck

Aufgrund der aktuell in Aussicht gestellten Impfstoffmengen können laut Salzlandkreis von Donnerstagabend nach jetzigem Stand ab Anfang Mai zu großen Teilen nur noch Zweitimpfungen sowohl im Impfzentrum in Staßfurt als auch in den Impfstationen in den Städten und Gemeinden abgesichert werden.

Erstimpfungen sind demnach zwar weiterhin möglich, im Wesentlichen jedoch nur in den Impfstationen in Schönebeck und Bernburg. In diesen Städten hätten noch nicht alle Anspruchsberechtigten nach der Prioritätengruppe 2 der Bundesimpfverordnung das unterbreitete Impfangebot genutzt. Landrat Markus Bauer (SPD) erklärte dazu: „Wir achten auf eine ausgewogene Verteilung des Impfstoffs in allen Regionen des Salzlandkreises.“

In Bernburg und Schönebeck sollen anspruchsberechtigte Bürger mit dem Impfstoff von Moderna geimpft werden. Dieser Impfstoff muss ebenfalls zweimal gespritzt werden, der Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung beträgt sechs Wochen.

Landrat fordert Verlässlichkeit der Lieferungen

Nach derzeitigem Stand könnte der Salzlandkreis entgegen den Ankündigungen des Bundesgesundheitsministeriums ab Anfang Mai weniger Impfstoff erhalten als bisher. Landrat Bauer erklärte laut einer Mitteilung: „Sollte die Lage so bleiben, wäre das ein herber Rückschlag für unsere Impfkampagne und nach allen Verlautbarungen den Bürgerinnen und Bürgern nicht zu erklären.“ Er habe deshalb bereits mit Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne gesprochen. Er kündigte an, er werde sich gemeinsam mit der Landesregierung dafür einsetzen, dass nach den Ankündigungen von Bundesgesundheitsminister Spahn tatsächlich auch mehr Impfstoff geliefert werde.

Für das Impfen der Menschen im Salzland sei dies eine Katastrophe. „Wir setzen seit Wochen innerhalb kürzester Zeit die geforderten Aufgaben in den verschiedensten Bereichen um. Alles, was wir fordern, ist Verlässlichkeit“, kritisierte Lanrat Bauer am Donnerstag. „Die benötigen wir nicht zuletzt für unsere Planungen.“

Testpflicht für Zweifachgeimpfte entfällt

Darüber hinaus erhielt der Salzlandkreis demnach vom Land die Information, dass die Testpflicht für vollständig Geimpfte entfällt. Sie seien in Sachsen-Anhalt nach der aktuell gültigen 11. Eindämmungsverordnung von der Testpflicht befreit.

Daneben wurde der Salzlandkreis nach eigenen Angaben in Kenntnis gesetzt, dass für die Inanspruchnahme zulässiger körpernaher Dienstleistungen auch Schnelltests vor Ort durchgeführt werden können. Nach Klarstellung des Bundesgesundheitsministeriums muss ein solcher Schnelltest nicht zwingend in einer vom Gesundheitsamt genehmigten Teststation erfolgen. Das Gesundheitsministerium verweist jedoch darauf, dass die Aufsicht eines Dritten erforderlich ist. Eine Selbsterklärung zum Vorliegen eines negativen Testergebnisses genüge nicht. Der Salzlandkreis habe bisher eine andere Auffassung vertreten.