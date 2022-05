Salzland-Lauf: Im Wohlfühl-Rhythmus durch Staßfurt

Wie sich Volksstimme-Reporter Enrico Joo am Freitag beim 4. Salzland-Lauf in der Bodestadt geschlagen hat

Staßfurt - Die Zeiten ändern sich. Nachdem ich schon im September 2021 beim Salzland-Lauf in Staßfurt mitgelaufen war und das vorher mit einigem Tamtam angekündigt hatte, lief es in diesem Jahr spontan. Ich wollte gucken, wie ich mich fühle und entschloss mich tatsächlich erst am Dienstag für die Anmeldung über die zehn Kilometer. Ich überredete einen guten Freund aus Schönebeck – meinen Joggingpartner – ebenfalls mitzumachen und stand also am Freitag an der Ziellinie.