Salzland-Lauf in Staßfurt: Ab dem dritten Kilometer war der Ofen aus

Wie der Volksstimme-Reporter Enrico Joo den Salzland-Lauf in Staßfurt erlebt hat.

Eigentlich möchte ich diesen Artikel gar nicht mehr schreiben. Noch immer ist meine Enttäuschung groß. Ich hatte es aber ja versprochen. Und Versprechen hält man. Als Reporter hatte ich im Selbstversuch am Freitagabend über die Strecke von zehn Kilometern beim 3. Salzland-Lauf in Staßfurt teilgenommen. Mein Ziel war es, unter einer Stunde zu bleiben. Dass ich es so deutlich verfehlen würde, hat mich niedergeschlagen. 1:05:42,7 Stunden steht jetzt im Internet. Überhaupt waren auf der Strecke nur zwei Läufer langsamer als ich.