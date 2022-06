Salzlandfest in Staßfurt wird zur Hitzeschlacht

Sonniges Wetter wünscht man sich ja bei so einer Veranstaltung wie dem Salzlandfest in Staßfurt. Aber 35 Grad im Schatten sind dann doch zu viel des Guten. Sonstige Besucherzahlen blieben etwa zur Hälfte aus.

Nur mit kühlen Getränken lassen sich über 30 Grad auch abends noch aushalten, meinen Sandra Schulze und Corinna Trautewig beim Salzlandfest in Staßfurt.

Staßfurt - Die Hitze bestimmt das Geschehen zum 40. Salzlandfest. Das Thermometer zeigt bereits gegen 10 Uhr 30 Grad Celsius. Klärchen legt noch fünf drauf, und so bleibt es dann am Sonnabend bis in den späten Abend. Schade um das äußerst vielseitige Programm. Entsprechend wenig zufriedenstellend die Besucherzahlen für die Schausteller und Gewerbetreibenden, die nach drei Jahren Coronapause einen Tag weniger zur Verfügung haben, um auf ihren Schnitt zu kommen.