Das Salzlandfest in Staßfurt trotzt Parallelpartys, glänzt wieder mit Angeboten auf Bühnen und an Ständen. Vereine, Firmen und Organisationen präsentieren sich.

Staßfurt. - Ganz schön viel los in Staßfurt: Abi-Bälle am Freitag und Sonnabend im großen Saal des Salzlandcenters, Jugendweihefeiern im Salzlandtheater und anschließend im Kreis der Familien. Dazu noch die ersten Fußball-EM-Spiele. Alles an einem Wochenende! Am Salzlandfest-Wochenende 2024. Zeitweise hatte man als Besucher wirklich viel Platz auf der Festmeile und vor den Bühnen.