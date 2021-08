Salzlandkreis impft jetzt auch Kinder und Jugendliche

Nachdem die Ständige Impfkommission am Montag, 16. August 2021, ihre Empfehlung für eine Impfung gegen das Coronavirus von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren ausgesprochen hat, impft nun auch der Salzlandkreis in seinem Impfzentrum in Staßfurt Personen dieser Altersgruppe.

Foto: Sina Schuldt/dpa