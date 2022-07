Salzlandkreis: Vorbereitet auf einen Corona-Herbst?

Schönebeck/Staßfurt - Die Sieben-Tage-Inzidenz lag gestern bei 406. Deutlich geringer als Mitte März, als die Kurve im Salzlandkreis mit einem Wert von 2503 ihren Höhepunkt erreicht hatte. Aber eben auch weitaus höher als Ende Mai, als sie erstmals seit langem wieder unter 100 lag (93,9). Die Corona-Sommerwelle macht auch vor dem Salzlandkreis nicht Halt. Und der Herbst ist nicht mehr so fern. Die Dunkelziffer an Corona-Infektionen ist laut Experten hoch. Wird doch weitaus weniger getestet, seitdem Tests am Arbeitsplatz nicht mehr verpflichtend und zudem nur noch in bestimmten Fällen kostenlos sind. Auch wenn die Infektionszahlen im Salzlandkreis noch unter dem Bundesdurchschnitt liegen, so sind sie doch weitaus höher als etwa vor einem Jahr. Die Regeln bleiben dennoch locker. Können die Krankenhäuser da noch entspannt bleiben?