Am 9. Juni sind über 21.000 Bürger dazu aufgerufen zu entscheiden, ob Staßfurt den Namenszusatz „Salzstadt“ bekommen soll. Wie die Werbekampagne der Initiatoren anläuft.

Salzstadt Staßfurt? Salzige Idee nimmt Formen an

„Salzstadt Staßfurt“: Mit diesem Schild werben die drei Initiatoren gerade bei einigen Veranstaltungen in Staßfurt.

Staßfurt - Ein Schild geht auf Reisen. Wer in den vergangenen Wochen aufmerksam durch Staßfurt gegangen ist, hat in den Straßen womöglich einen 57-jährigen Mann gesehen, der unter dem Arm ein großes gelbes Schild mit schwarzer Schrift geklemmt hat. Staßfurts Bürgermeister René Zok (CDU) trägt das Schild mit der Aufschrift „Salzstadt Staßfurt“ derzeit zu verschiedenen Veranstaltungen. Die Werbekampagne für den Bürgerentscheid läuft. Am 9. Juni entscheiden 21.233 stimmberechtigte Bürger, ob Staßfurt einen Namenszusatz bekommt. „Salzstadt Staßfurt“ soll es dann auf Eingangsschildern und anderswo lauten.