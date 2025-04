Die Querstraße in Staßfurt am Montagabend mit Blickrichtung Süden zur Bindemannstraße. Die Nebenstraße soll dieses Jahr saniert werden.

Staßfurt - Die kleinen Straßen südlich der Hohenerxlebener Straße. Uff. Viele Jahre war das ein echter Graus. An kaum einer Stelle in Staßfurt waren die Straßen so schlecht. Doch seit einigen Jahren werden die Straßen Stück für Stück auf Vordermann gebracht. Die Bindemannstraße und die Karlstraße sind bereits saniert, die Kalkstraße soll Mitte April fertig und frei befahrbar sein. Nun steht die Sanierung der Querstraße an. Diese verbindet Hohenerxlebener Straße und Bindemannstraße.