Staßfurt/Egeln/Hecklingen/Güsten - Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Bode-Wipper“ hat eine Änderung der Satzung mit den Stimmen der Stadt Staßfurt erneut abgelehnt. Nun muss die Kommunalaufsicht entscheiden.

Antrag gescheitert

Die Mehrheitsverhältnisse in der Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes (WAZV) „Bode-Wipper“ Staßfurt ändern sich vorerst nicht. Der Antrag der Verbandsgemeinde Egelner Mulde und der Stadt Hecklingen, die Verbandssatzung so zu ändern, dass Staßfurt wie die anderen Mitgliedsgemeinden nur über eine Stimme pro angefangene 1.000 Einwohner verfügt, ist in der jüngsten Sitzung erneut an der Stadt Staßfurt gescheitert.

Urteil als Anlass

Mit ihrem Vorstoß hatten sich die Egelner Mulde und Hecklingen auf ein Urteil des Verwaltungsgerichts Magdeburg vom 22. Mai 2024 gestützt. Darin hatten die Richter den Vertretern der Mitgliedsgemeinden des WAZV, die seit Jahren wegen der Stimmengewichtung streiten, wichtige Hinweise gegeben. Danach ist die zuletzt 2019 geänderte Verbandssatzung, mit der die Stadt Staßfurt ungeachtet ihrer Einwohnerzahl immer über die Hälfte der Stimmen verfügt, die anderen Mitgliedsmitglieder jedoch nur über eine je angefangene 1.000 Einwohner, nicht rechtskonform. Das Landesverwaltungsamt hatte das Urteil zum Anlass für eine Rundverfügung an die Bürgermeister in Sachsen-Anhalt genommen, „um die Hinweise bei der Ausgestaltung der Verbandssatzung bezüglich der Stimmverteilung zu berücksichtigen“.

Sieben Stimmen

In der jüngsten Sitzung der Verbandsversammlung des WAZV in Staßfurt sollte über den Widerspruch entschieden werden, den der Verbandsgeschäftsführer Andreas Beyer nach der ersten Ablehnung durch Staßfurt im März eingelegt hatte. Dieses Mal standen bei der Abstimmung den 20 Ja-Stimmen der Vertreter der Verbandsgemeinden Egelner Mulde und Westliche Börde (Kroppenstedt), der Städte Hecklingen und Aschersleben (Winningen und Wilsleben) 27 Nein-Stimmen der Stadt Staßfurt gegenüber. Der Vertreter der Verbandsgemeinde Saale-Wipper, die über sieben Stimmen in diesem Gremium verfügt, war nicht anwesend.

Fingerzeig des Gerichts

Zuvor hatten die Vertreter der Egelner Mulde, Peter Fries (CDU), und der Stadt Hecklingen, Bernhard Pech (Wählergemeinschaft Hecklingen), erneut ihr Unverständnis über die Position der Stadt Staßfurt zum Ausdruck gebracht. Der Verbandsgeschäftsführer berichtete, dass er wenige Tage vor der Sitzung eine Stellungnahme der Kommunalaufsicht des Salzlandkreises dazu erhalten habe. „Das Ergebnis fand ich etwas überraschend“, sagte er.

Das Schreiben

In dem Schreiben heißt es: „Aufgrund der gegenwärtigen Sachlage wird daher in übereinstimmender Rechtsauffassung mit den Oberen Aufsichtsbehörden derzeit von einem kommunalaufsichtlichen Einschreiten mit repressiven Aufsichtsmitteln abgesehen. lnsofern obliegt es nunmehr ihrer Entscheidung, entweder den Widerspruch zurückzunehmen oder die Verbandsversammlung dennoch hierüber entscheiden zu lassen.“ Bei Änderung der das Stimmengewicht der Stadt Staßfurt rechtfertigenden Umstände lasse sich jedoch ein rechtliches Risiko der Regelung in der Verbandssatzung des WAZV zum Stimmrecht der Stadt Staßfurt nicht mehr ohne Weiteres ausschließen, heißt es in dem Schreiben.

Keine Rechtsverstöße

Unabhängig davon, dass die Kommunalaufsicht keine Rechtsverstöße sieht, werde er die rechtliche Würdigung des Verwaltungsgerichts nachvollziehen und erneut Widerspruch einlegen, kündigte Andreas Beyer an. „Dann soll die Kommunalaufsicht entscheiden“, sagte er. Bernhard Pech sagte: „Ich verstehe die Stellungnahme der Kommunalaufsicht nicht.“ Denn die Stadt Staßfurt verfüge nun mal über weniger als die Hälfte der Einwohner im Verbandsgebiet. Wenn man dennoch an dieser Regelung in der Verbandssatzung festhalte, bestehe die Gefahr, dass das Gericht, diese kippt. Dann müssten die daraus resultierenden Ausfälle des Verbandes durch die Mitgliedsgemeinden in Form von Umlage getragen werden. „Das wäre furchtbar“, sagte der Hecklinger Kommunalpolitiker.

Bedenken verständlich

Er verstehe die Bedenken. Er wisse aber, wie er Schaden vom Verband abwenden müsse. In einem solchen Fall würde er eingreifen, so der Geschäftsführer. Der Vertreter der Stadt Staßfurt, Tobias Rausch (AfD), teilte mit, dass es im Staßfurter Stadtrat keine Mehrheit für eine Änderung der Verbandssatzung gebe. Man habe den Egelnern angeboten, gegen einen Gebührenbescheid zu klagen. Dann hätte man Rechtssicherheit. Das könnte auch Hecklingen machen, fügte er hinzu.

Ein Fingerzeig

Das habe der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr abgelehnt, weil das so nicht funktionieren würde, sagte Peter Fries. Den Tenor des Urteils bezeichnete er als „deutlichen Fingerzeig“ des Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts Uwe Haack. „Wir haben zwar unterschiedliche Auffassungen, aber keinen Streit“, stellte Tobias Rausch klar. Die Richter hätten eine Empfehlung ausgesprochen, aber in dieser Sache kein Urteil gefällt. Bislang seien von Staßfurt in fünf Jahren nur zwei Entscheidungen gegen die anderen gefällt worden.