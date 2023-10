Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenerxleben - In jungen Jahren ist das so eine Sache mit den Gefühlen und den Gedanken. Die sind da manchmal nicht so leicht einzuordnen und zu vermitteln. Und noch schwerer ist es wohl, diese nur vorzuspielen und dabei auch glaubhaft zu sein. Paul Funke jedenfalls steht vor einer Herausforderung. Vor seiner vielleicht größten als Jungschauspieler. Der 19-Jährige spielt schon seit 13 Jahren Theater, entstammt dem „Theatrum Juventa“, sozusagen der Jugendakademie vom Ensemble Theatrum am Schloss Hohenerxleben.