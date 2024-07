Eltern und Schüler der Grundschule in Westeregeln fordern eine Weiterbeschäftigung von Andrea Schielke. Sie halten ihre Arbeit zur Unterstützung der Lehrer für unverzichtbar.

Schule: Schulhelferin in Westeregeln weiter nötig

Lehrermangel in der Egelner Mulde

Westeregeln/Egeln - Eltern und etliche Schulkinder der Grundschule Westeregeln fordern, dass Andrea Schielke ihre Tätigkeit zur Unterstützung der pädagogischen Kräfte fortsetzen kann. Das betonten sie in der Einwohnerfragestunde der letzten Sitzung des alten Verbandsgemeinderates nach der Wahl im Egelner Rathaus, an der eine Abordnung von ihnen persönlich teilgenommen hatte. So voll waren die Reihen bei einer Sitzung des Verbandsgemeinderates noch nie, stellte dessen Vorsitzender Peter Fries (CDU) fest.