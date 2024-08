Bildungsministerin Eva Feußner und der Landtagsabgeordnete Sven Rosomkiewicz (beide CDU) äußerten sich bei ihrem Besuch in der Egelner Mulde und der Stadt Hecklingen auch zur geplanten Bildungsreform in Sachsen-Anhalt.

Hecklingen/Egeln - Die Schulen in der Verbandsgemeinde Egelner Mulde sowie in der Stadt Hecklingen stehen in den nächsten Jahren nicht zur Disposition. Das teilte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Montagnachmittag nach dem Besuch der Grundschulen Wolmirsleben und Groß Börnecke sowie der Ganztagsschule an der Wasserburg in Egeln mit.