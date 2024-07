Am Stadion hatte die Schützengilde Güsten zum 31. Schützenfest eingeladen. Gefeiert wurde bis in die Morgenstunden.

Schützenfest in Güsten: Volksfeststimmung am Stadion

Güsten - Am Samstag, 6. Juli, gab es in Güsten am Stadion echte Volksfeststimmung. Die privilegierte Schützengilde Güsten hatte zum 31. Schützenfest nach der Wiedergründung viele Gäste und Bürger eingeladen. Gefeiert wurde ordentlich, als gebe es kein Morgen. Genug Bier floss, auch die Stimmung war ausgelassen, besonders mit dem Freibier nach der Königsproklamation. Vor Ort waren die Schützenvereine Alsleben, Bernburg und Nienburg, dazu Vertreter vieler Güstener Vereine wie Feuerwehr oder Eisenbahner Sportverein.

Eröffnet wurde das Fest – wie schon immer – mit langer Tradition durch den Spielmannszug Tarthun. Ein Ständchen gab es zur Eröffnung, dann wurde zu Kaffee und Kuchen geladen. Die Schützenfrauen hatten den schönsten Kuchen gebacken. Eine lange Tafel voller bunter Leckereien lockte viele in den Vereinsraum. Der Güstener Frauenchor „Victoria“ versüßte den Nachmittag und das Kaffeetrinken mit seinem Gesang. Das angesagte und auch aufkommende Gewitter entlud sich dann schnell und danach wurde fröhlich weiter unter freiem Himmel das Schützenfest gefeiert!

Doreen Hartmann aus Staßfurt wurde "der Bürgerkönig" von Güsten. Foto: Volker Müller

Der sportliche Leiter Daniel Filz – der letztjährige Bürgermeisterpokal-Gewinner – bereitete mit seinen Schützenkollegen mittlerweile alles für das Ausschießen zum Bürgerkönig vor. Luftgewehr schießen auf einer 50-Meter-Bahn war angesagt, mit maximal fünf Schuss. Und jeder konnte so oft schießen, wie er mochte. Daniel Filz kann den Bürgermeisterpokal aus dem vergangenen Jahr behalten, denn er war 2024 wieder mal der Beste.

Doreen Hartmann aus Staßfurt erreichte 46 Ringe und wurde „der Bürgerkönig“. Leider gibt es nur einen Bürgerkönig und das ist nun mal der beste Schütze. Doreen Hartmann wusste, dass sie gut schießen kann, und so spekulierten die Schützen untereinander schon beim Auswerten der Karte. Dass sie nun die Beste war, erfuhr sie erst überraschend zur Siegerehrung. Ihre Tochter Annabell – selbst Mitglied im Güstener Verein – schoss sich auf den 3. Platz des Jugendschützenkönigs. Die circa zehn Kinder im Verein werden von Petra Döhner betreut.

Für Thomas Lochow gab es die Ehrenscheibe. Foto: Volker Müller

Mittlerweile ging immer wieder ein Eimer mit vielen bunten Losen für die Tombola durch das Publikum. Viele Lose wurden von den Besuchern und Mitgliedern gekauft, in der Hoffnung, einige der Preise zu erhaschen. Immerhin gab es einen modernen Fernseher zu gewinnen.

Die Schützen Roland Herbst und Lothar Dörre als Moderatoren des Abends gaben am Abend die Preise bekannt. Glücksfee Julia Mosberger hatte das glückliche Händchen und zog die Gewinner, über 50 Preise wurden verteilt. Auch zwei romantische Essen beim Griechen waren als Geschenkgutscheine dabei. Inge Schmidt sah man die Freude an, als sie den Fernseher überreicht bekam.

Hier wird noch ordentlich gefeiert. Foto: Volker Müller

Nun wurde es offiziell, König sowie erster und zweiter Ritter wurden bekanntgegeben. König 2024 wurde Viktor Embach. Seit drei Jahren ist er Mitglied im Verein. Dazu ist er im Hobby zusätzlich musikalisch bei den „Güstener Schotten“ aktiv und Chef vom Frauenchor in Güsten. Stolz übernahm er die Königskette und sponserte für den Abend Freibier.

Nach einem gemeinsamen Gruppenbild wurde zum gemütlichen Teil übergegangen, moderiert von DJ T. aus O an der W. Tanzmusik gab es von der Live Band „Dirty Dabblers“. Vorsitzender David Buchmann gab an: „Es war ein sehr schönes, friedliches Schützenfest“ und er ist sehr zufrieden mit den über 50 Mitgliedern.