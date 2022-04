Schwere Waffen für Ukraine: Das sagen die Salzländer Bundestagsabgeordneten

Nun also doch. Deutschland liefert der Ukraine schwere Waffen. Der Bundestag hat am Donnerstag zugestimmt. Eine Entscheidung, die längst nicht alle der vier Abgeordneten, die das Salzland in Berlin vertreten, begrüßen.

Staßfurt/Schönebeck - Sollte Deutschland der Ukraine mit schweren Waffen helfen? Auch für die deutsche Bundesregierung entwickelt sich der Krieg in der Ukraine zu einer Zerreißprobe. Bis vor zwei Tagen sah es noch so aus, als würde es am Donnerstag eine heftige Debatte über Waffenlieferungen geben. Doch Ampel und Union einigten sich noch darauf, einen gemeinsamen Antrag im Bundestag einzubringen. Und der Ukraine mit schweren Waffen zu helfen. Wie stehen die Bundestagsabgeordneten, die das Salzland in Berlin vertreten, zur Forderung der Union? Die Meinungen gehen dabei auseinander.