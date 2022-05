Selbstversuch: Mit dem E-Scooter durch Staßfurt

Seit November können in Staßfurt E-Scooter von „Bolt“ ausgeliehen werden. Diese sorgen für viel Ärger und Kritik von Bürgern. Doch wie fährt sich so ein Roller eigentlich? Ein Selbstversuch durch Volksstimme-Reporter Enrico Joo.

Staßfurt - Huch. Da hat es mich fast in voller Fahrt vom Roller geworfen. Ich wollte nur einem Stein ausweichen und hatte etwas zu sehr am sensiblen Lenker gezogen. Mein Arm fährt aus, um das Gleichgewicht zu halten, mein Oberkörper fällt etwas nach vorn. Es gibt einen kurzen Schreckmoment, dann fange ich mich wieder. Gemächlich fahre ich nun wieder mit 20 Stundenkilometer durch die Stadt. Vielleicht haben Sie mich am Mittwoch in Staßfurt gesehen.