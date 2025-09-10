Der Pestalozzi-Schule in Staßfurt sorgt derzeit für Aufruhr im Netz – Anlass ist ein Bruch der Privatheit. Eine rege Diskussion über die Misstände schließt sich an.

Staßfurt - In den Sozialen Medien versammeln sich derzeit Kritiker der pädagogischen Praxis an hiesigen Schulen. Einem vermeintlichen Verstoß gegen die Privatheit eines Schülers der Staßfurter Pestalozzi-Schule folgten Hunderte Kommentare, die von Verfehlungen, Missständen, ausufernder Gewalt und überzogener Maßregelung berichten. Debattiert wird unter Hashtags wie „aufarbeitungjetzt“, „keinschweigen“, „MaximaleTransparenz“ oder „Gerechtigkeit“.