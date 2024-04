Rita Föhse erhielt für ihr Engagement das Bundesverdienstkreuz. Seit wann sich die 75-Jährige engagiert und was sie in ihrer knapp bemessenen Freizeit macht.

Staßfurt - Stolz zeigt Rita Föhse die blaue Schatulle, die das Bundesverdienstkreuz am Bande enthält. Die 75-jährige Staßfurterin wurde vergangenen Mittwoch in der Magdeburger Staatskanzler als eine von vier Menschen für ihren Verdienst an der Gesellschaft ausgezeichnet. Die Übergabe erfolgte durch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff.

Überraschung gelungen

Vorgeschlagen wurde Rita Föhse von ihrem SPD-Parteikollegen Michael Hauschild aus Staßfurt. Dieser reichte die Unterlagen ein und zählte die Organisationen auf, bei denen sich die Seniorin engagiert. Jeder Verein wurde daraufhin angeschrieben, ob auch alles seine Richtigkeit habe. „Und keiner hat sich verplappert“, sagt Föhse.

Kurz vor Weihnachten habe sie den Brief aus Magdeburg erhalten. „Ich dachte erst, es wäre Werbung. Aber dann habe ich den Absender gesehen und den Brief noch im Auto aufgemacht.“ Mit Herzklopfen. „Ich war ganz aufgeregt.“

Acht verschiedene Ehrenämter hat sie 2023 übernommen, 2024 sind es noch sieben. „Mein Ehrenamt ist mein Hobby“, sagt sie mit einem Lächeln. Begonnen habe alles 1984. Damals ist sie in die Freiwillige Feuerwehr Staßfurt eingetreten. „Ich war Teil der Brandschutztruppe“, berichtet sie. Sie habe Wachen im Theater und dem Kulturhaus bei Veranstaltungen übernommen. Anfang des Jahrs 2024 feierte sie ihre 40-jährige Dienstzugehörigkeit und kommt noch immer zu den wöchentlichen Dienstabenden. Mit zwei weiteren Damen kümmert sie sich um die Verpflegung der Truppe.

Alleinerziehend mit drei Kindern

Beruflich war sie Chefsekretärin auf der Staßfurter Kinderstation. Nachdem diese geschlossen wurde, arbeitete sie auf der Kinderstation in Aschersleben bis zur Rente 2012. Und das, obwohl sie eigentlich nicht Auto fahren wollte. „1975 hatte ich einen schweren Unfall“, sagt sie. Ihr damaliger Ehemann habe ihn verursacht, sie und die Kinder mussten ins Krankenhaus. Danach war ihr Mann verschwunden, sie hat ihre zwei Töchter und ihren Sohn allein großgezogen. „Das war eine schwere Zeit, aber wir haben es geschafft.“

1990 ist Rita Föhse in die SPD eingetreten, war im Stadtrat und ist noch immer im Kreisvorstand. 1991 folgte die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit (AfA), 2009 wurde sie Vorstandsmitglied des Kleingartenvereins „Salzwerke“, im Regionalverband der Kleingärtner ist sie als Schriftführerin aktiv.

Sieben Ehrenämter seit 2024

11 Jahre, bis 2023, hat sie zudem beim Weißen Ring geholfen, hat Frauen im Staßfurter Frauenhaus betreut. „Das Ehrenamt habe ich aber zum Ende des vorigen Jahres abgegeben“, sagt Rita Föhse. Nach einem Todesfall sei sie an ihre Grenzen gekommen.

Ihr Hauptehrenamt ist die Ortsgruppe der Grünen Damen. 2013 wurde die Gruppe gegründet „und hat mittlerweile zwölf Mitglieder.“ Jeden Donnerstagvormittag geht sie ins Staßfurter Krankenhaus, spielt mit den Patienten Bingo und hat ein offenes Ohr für deren Belange. Wenn sie nicht gerade unterwegs ist, dann arbeitet sie noch im Seniorenbeirat der Stadt oder organisiert den nächsten Ehrenamtsstammtisch.

„Aber der Montag ist ein freier Tag“, am Wochenende ist sie in ihrem Kleingarten tätig. Jetzt ist Frühling und es stehen zahlreiche Aufgaben an. Um das Bundesverdienstkreuz wird ihr Partner einen Rahmen basteln, sagt die Staßfurterin stolz. Auch die Urkunde werde einen besonderen Platz an der Wand in der Wohnung finden.