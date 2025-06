Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung hatten zwölf Schönebecker am Donnerstag die Möglichkeit, im sanierten Freibad alles auszuprobieren. Sie waren überrascht.

Das sind die zwölf Volksstimme-Leser, die das Anschwimmen im Freibad gewonnen haben. Sie durften am Donnerstag das Bad exklusiv testen und schwimmen.

Schönebeck. - Im hippen Berlin würde man es Pre-Opening (Phase vor der offiziellen Eröffnung) nennen, in Schönebeck heißt es einfach nur Anschwimmen. Dazu haben am Donnerstag die Stadt und die Volksstimme eingeladen. 5x2 Leser hatten eine Stunde lang die exklusive Gelegenheit, sich noch vor der offiziellen Eröffnung am Freitag die umgestaltete Anlage anzuschauen, ins Wasser zu springen und alles zu testen. Das Fazit überrascht.