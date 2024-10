Ein Zukunftstag in Alsleben, viel Programm rund um den Martinstag in Staßfurt, die Diskussion um Intel geht in Schönebeck weiter: Im Ticker von Dienstag, 22. Oktober 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 21. Oktober 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 22. Oktober 2024.

Das ist neu am Dienstag:

8.04 Uhr: Die Mitglieder des Rotary-Clubs Bernburg-Köthen informieren am kommenden Freitag, 25. Oktober, von 10 bis 13 Uhr auf dem Karlsplatz zum Thema Kinderlähmung. Dabei sollen im Rahmen des Welt-Polio-Tages auch Spenden gesammelt werden, um die Maßnahmen zur Bekämpfung der Krankheit zu unterstützen.

Denn auch wenn die Zahl der Polio-Fälle bis heute um 99,9 Prozent zurückgegangen und das Polio-Wildvirus nur noch in Afghanistan und Pakistan endemisch sei, stelle die Krankheit dennoch für Kinder weltweit eine Gefahr dar, teilt der Rotary-Club in seiner Ankündigung zur Aktion mit.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Fit an Smartphone und Tablet in Aschersleben

7.26 Uhr: Die Kreisvolkshochschule des Salzlandkreises bietet wieder Kurse zum Erlernen der Bedienung von Smartphone oder Tablet an. Ein fünftägiger Kurs soll am morgigen Mittwoch, 23. Oktober, in Aschersleben starten, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Kurstage sind mittwochs und montags, jeweils von 9 bis 12.15 Uhr.

Wer an einem der Kurse teilnehmen möchte, bringt dazu sein Smartphone oder Tablet mit – Apple-Geräte und Windows-Phone sind nicht geeignet. Die Anmeldung erfolgt unter kvhs.salzlandkreis.de.

Beratung für Gründer und Betriebe in Aschersleben

6.53 Uhr: Eine kostenfreie Beratung für Betriebe und Existenzgründer bietet die Handwerkskammer Magdeburg gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Aschersleben und der Industrie- und Handelskammer Magdeburg am Montag, 28. Oktober, zwischen 10 und 12 Uhr im Ascherslebener Rathaus an.

Die Veranstaltung findet im Presseraum statt, ist aber laut Ankündigung auch telefonisch oder per Video-Konferenz möglich. Es wird um Anmeldung unter der Nummer 0391/62 68 2 3 oder per E-Mail an betriebsberatung@hwk-magdeburg.de gebeten.

Nach über 30 Jahren wieder eine Jugendweihe?

6.26 Uhr: Viele interessierte Einwohner kommen zum zweiten Zukunftstag in die Alslebener Stadtkirche.

Findet 2025 nach über 30 Jahren wieder eine Jugendweihe in Alsleben statt? (Symbolfoto: dpa)

Was in diesem Jahr umgesetzt wurde und welche Ideen es für das nächste gibt, erzählen wir Ihnen hier.

Was alles in Staßfurt rund um den 11.11. geht

6.13 Uhr: Umzug, Feuer, Gans und Gesang mit Staßfurter Kirchen:

Es gibt eine Menge Bräuche rund um die Martinsfeiern gibt.

Ross und Reiter zum Umzug gehören vielerorts zu den Martinsfeiern wie Gänse und Hörnchen, die man teilen kann, aber auch wie Martinsfeuer und Martinsmusical. (Foto: Falk Rockmann)

Wo sie in Staßfurt und Umgebung am 11.11. oder auch zu anderen Terminen stattfinden, sagen wir Ihnen hier.

Nicht immer über Intel Bescheid sagen

5.54 Uhr: Der Vorschlag der SPD-Linke-Grüne-Fraktion in Schönebeck, dass die Stadtverwaltung mehr über die Intel-Pause in Magdeburg informieren soll, wird in den Ausschüssen abgelehnt.

Was bedeutet es für Schönebeck, dass die Pläne von Intel in Magdeburg auf Eis liegen? Das will die SPD-Linke-Grüne-Fraktion von der Stadtverwaltung wissen. (Foto: imago/Steinach)

Das heißt nicht, dass die anderen nicht mehr wissen wollen. Nur eben nur dann, wenn es auch wirklich etwas zu wissen gibt.