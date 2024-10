Das Innere der St. Matthäuskirche zu Glinde ist in einem Top-Zustand. Jetzt wurde auch die Rühlmann-Orgel nach monatelanger Sanierung wieder eingeweiht. Was haben die Arbeiten gekostet?

Auch der Prospekt, also das äußere Erscheinungsbild mit seinen Schaupfeifen, der Orgel in Glinde wurde aufgearbeitet. Die Fachfirma aus Dingelstedt hatte die Pfeifen ausgebeult und lackiert.

Glinde. - Kantor Werner Jankowski hat bei Kirchenkonzerten nicht nur Bach & Co. auf dem Zettel, sondern auch schon mal Stücke von den Beatles. Der anerkannte Orgelsachverständige für Mitteldeutschland hat sich mit dem Kompetenzzentrum für Orgel und Harmonium des Kirchenkreises Egeln einen Namen gemacht. (Die Einrichtung in der alten Kirchenschule und in der Kirche von Groß Germersleben beherbergt eine Sammlung einzigartiger Instrumente.)