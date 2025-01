SLK live: Der Newsblog Das ist der Dienstag im Salzlandkreis

Ärger unter Nachbarn über die neue Grundsteuer in Calbe, mehr Platz braucht eine Modehändlerin am Karlsplatz in Bernburg, der Landrat spricht darüber, wie der Salzlandkreis und Ameos miteinander sprechen: Im Ticker von Dienstag, 14. Januar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.