Warnung vor giftiger Rauchwolke und Schaden in Millionenhöhe nach Feuers am Zementwerk in Bernburg, Prozess gegen früheren Staßfurter wegen Tod nach Abi-Feier in Bad Oeynhausen eingestellt, ein defekter Fahrstuhl in Schönebeck sorgt drei Wochen lang für Ärger: Im Ticker von Dienstag, 8. April 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 7. April 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 8. April.

Das ist neu am Dienstag:

18.31 Uhr: Hatte die Bundestagswahl für ihn Folgen? Sven Rosomkiewicz musste kämpfen, um erneut CDU-Direktkandidat für den Wahlkreis Staßfurt für die Landtagswahl 2026 zu werden.

Sven Rosomkiewicz (l.), da als Ortschef der CDU Egelner Mulde, beim Neujahrempfang mit dem stellvertretenden CDU-Fraktionschef im Deutschen Bundestag, Sepp Müller (r.), der da noch Bundestagsabgeordneten Heike Brehmer (r.), der CDU-Kandidstin des Wahlkreises Anna Aikens und dem CDU-Fraktionschef im Landtag Guido Heuer. (Foto: René Kiel)

Welche Lehren der 38-Jährige aus dem knappen Ergebnis zieht, verrät er hier.

Hätten Sie gerne etwas auf die Ohren? Dann finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Inzwischen finden Sie dort eine ganze Staffel - mit acht Folgen. Mehr darüber, worum es dort mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis geht, erfahren Sie hier.

Auch Ascherslebens Retter halfen am Zementwerk

18.02 Uhr: Eine Alarmierung wegen des Brandes in Bernburg gab es auch für die Feuerwehr und den Katastrophenschutz in Aschersleben.

Der Katastrophenschutz kümmert sich um die Versorgung der Rettungskräfte. (Foto: Daniel Schweigert)

Die Retter aus der Eine-Stadt unterstützten die Löscharbeiten bei einem Großbrand in Bernburg und versorgten die Einsatzkräfte. Wie genau, das berichten wir Ihnen hier.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Randale statt Skaten auf Schönebecks Pumptrack

17.41 Uhr: Immer wieder kommt es an der Pumptrack-Anlage in Schönebeck zu Vandalismusdelikten. Über 15.000 Euro Schaden wurden binnen eines Jahres angerichtet.

Mitarbeiter des Bauhofs bessern die Fahrbahnränder der Pumptrack-Anlage mit Erde aus. Doch wo sich die Stadt müht, das Areal in Schuss zu halten, toben sich im Gegenzug Randalierer regelmäßig aus und richten Schäden an. (Foto: Paul Schulz)

Ob Kameraüberwachung die Lösung sein könnte oder warum vielleicht doch nicht, erklären wir Ihnen hier.

Saale-Krankenhaus und Klinikum Magdeburg kooperieren

17.02 Uhr: Das Saale-Krankenhaus Calbe und das Klinikum Magdeburg werden in Zukunft noch enger zusammenarbeiten. Wie beide Häuser gemeinsam mitteilen, haben sie dafür einen Kooperationsvertrag unterschrieben, der mit Wirkung zum 1. April 2025 in Kraft getreten ist.

Das Klinikum Magdeburg wolle für seine älteren Patienten im Rahmen der medizinischen Behandlung auf einem hohen Niveau die Versorgungsqualität durch eine verbesserte geriatrische Betreuung optimieren.

In Zukunft noch enger zusammenarbeiten werden (v.l.) Prof. Dr. Hendrik Schmidt (Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Diabetologie im Klinikum Magdeburg), Willi Lamp (Geschäftsführer Klinikum Magdeburg), Florian Dietrich (Geschäftsführer Saale-Krankenhaus Calbe) und Dr. Holger Böhme, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Geriatrie im Saale-Krankenhaus Calbe. (Foto: Saale-Krankenhaus Calbe)

„Unser Saale-Krankenhaus Calbe verfügt über geriatrische Fachexpertise mit entsprechenden Fachärzten und Fachpflegekräften“, wird Florian Dietrich, Geschäftsführer des Saale-Krankenhaus Calbe. Schon seit Jahren arbeiteten das Saale-Krankenhaus und das Klinikum Magdeburg zusammen.

Mit dem neuen Kooperationsvertrag werde die Zusammenarbeit weiter vertieft. Dazu gehöre die Ausweitung der geriatrischen Patientenversorgung sowie die Erweiterung der Fachweiterbildung von Assistenzärzten.

Baustellen: Busverkehr auch in Aschersleben betroffen

16.11 Uhr: Wegen Bauarbeiten im Kreuzungsbereich an der Ermslebener Straße in Aschersleben kommt es zu Einschränkungen im Busverkehr.

Welche Linien betroffen sind, erfahren Sie hier.

Einzelheiten zum Großeinsatz am Zementwerk

15.40 Uhr: Jetzt sind Einzelheiten zu dem bis zum Nachmittag andauernden Großeinsatz der Feuerwehr nach dem Brand am Zementwerk in Bernburg bekannt.

Eine giftige Rauchwolke zog stundenlang über den Himmel über Bernburg und später in Richtung Köthen. (Foto: FFW Bernburg)

Dabei standen die Retter offenbar auch vor der Herausforderung zu verhindern, dass Löschwasser in die Saale fließt. Alle bisher bekannten Einzelheiten zum Einsatz lesen Sie hier.

Video: Nach Großbrand in Bernburg (Kamera: Engelbert Pülicher; Schnitt/Bericht: Katharina Thormann)

Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Tod nach Abi-Feier: Prozess gegen Staßfurter eingestellt

15.21 Uhr: Im Prozess um den Tod eines jungen Mannes nach einer Abi-Feier 2024 in Bad Oeynhausen hat das Landgericht Bielefeld das Verfahren gegen zwei der drei Angeklagten wegen Geringfügigkeit der Schuld eingestellt.

Unter denen beiden ist auch der Mann, der früher in Staßfurt gewohnt hat. Die Gründe für die Einstellung lesen Sie hier.

Feuer auf Gelände einer Gaststätte in Gerbitz

15.06 Uhr: Noch mal Feuer: Am frühen Dienstagmorgen wurde der Polizei ein Brand auf dem Gelände einer Gaststätte in Gerbitz gemeldet. Die Feuerwehr, die bereits vor der Polizei am Einsatzort eintraf, konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brannten zwei Mülltonnen. Das Feuer hatte sich zwischenzeitlich auf das Holztor und die Außenfassade der Gaststätte ausgeweitet und entsprechende Schäden verursacht. Personen kamen nicht zu Schaden.

Der wirtschaftliche Schaden sei seitens des Eigentümers mit etwa 3.000 Euro beziffert worden, so die Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

Viel zu tun auf Calbes Fußballplatz

14.51 Uhr: Marode Sitzbänke, Schlangenlinien auf dem Spielfeld und vergammelter Rollrasen: An Calbes Fußballplatz muss sich einiges ändern.

Was genau alles, das lesen Sie hier.

Der alte Schulgarten als Bürgerpark

14.03 Uhr: Der Hoymat-Verein will den alten Rosengarten von Amtsrat Behm, der zeitweise auch Schulgarten war, in einen Bürgerpark verwandeln und braucht dafür viele Helfer.

Eine kleine Delegation – neben Hoymat-Chef Dieter Kienast auch Nachhaltigkeitsmanger Christoph Reichert, Klima-Euro-Verantwortliche Ulrike Görg, Baumsachverständiger Reinhard Kunert und Yvonne Kienast (v.l.n.r.) – schaut sich das Potenzial des Gartens an und schmiedet Pläne. (Foto: Frank Gehrmann)

Welche Ideen es schon gibt, erzählen wir Ihnen hier.

Millionen-Schaden bei Brand in Bernburg

13.28 Uhr: Nach dem Großbrand in einer Brennstoffproduktionsanlage in Bernburg sind jetzt erste Details bekannt.

Der Brand in der Brennstoffanlage bei Schwenk in Bernburg hatte gravierende Folgen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Währen die Retter zahlreicher Feuerwehren und aus dem Bereich Katastrophenschutz am Dienstag über viele Stunden im Einsatz sind, zeichnet sich bereits ein Schaden in Millionenhöhe ab.

Bisher keine Entwarnung wegen giftiger Rauchwolke

12.49 Uhr: Die giftige Wolke nach dem Brand am Zementwerk in Bernburg hält sich hartnäckig. Zumindest legen das die Nachrichten der entsprechenden Warn-Apps nahe.

Demnach gilt die Warnung vor Brandgasen nach wie vor für Crüchern, Wohlsdorf und Dohndorf sowie hinter der Kreisgrenze für Wörbzig, Pfaffendorf und Edderitz.

Stargeiger wieder auf der Leinwand im Capitol

12.31 Uhr: Nach der ersten Konzertübertragung in der Vorweihnachtszeit kehrt der Stargeiger André Rieu zurück auf die Leinwand im Bernburger Kino.

Maik Erdmann (v.l.), Eric und Gonnie van de Merwe zeigen das Plakat von André Rieu. (Foto: Engelbert Pülicher)

Was die Besucher am 13. April erleben, verraten wir Ihnen hier.

Wie sicher sind die Feste in Egelner Mulde?

12.09 Uhr: Nach dem Anschlag von Magdeburg will auch die Verbandsgemeinde Egelner Mulde die Konzepte für die bis zum Jahresende geplanten größeren Veranstaltungen prüfen.

Beim Mittelalterspektakel auf der Wasserburg zeigte Rudolpho aus Berlin dem Publikum, was er als Feuerschlucker drauf hat. (Foto: René Kiel)

Vor allem sollen sie besser mit dem Polizeirevier und den Regionalbereichsbeamten abstimmen. Wie genau, das erklären wir Ihnen hier.

Einsatz nach Reitunfall im Teufelsgrund

11.38 Uhr: Ein ungewöhnlicher Einsatz hat sich am späten Sonntagnachmittag zwischen Könnern und Rothenburg ereignet: Es ging um einen Reitunfall im Teufelsgrund.

Vor welchen Herausforderungen die Retter aus Könnern standen, erklären wir Ihnen hier.

Warnung vor Wolke gilt weiter

11.03 Uhr: Auch fast fünf Stunden nach dem ersten Alarm ist die Lage unverändert kritisch: Die Warnung vor Brandgasen gilt bis jetzt für Crüchern und Wohlsdorf und noch dazu für Dohndorf.

Jenseits der Kreisgrenze sind zu diesem Zeitpunkt Wörbzig, Pfaffendorf und Edderitz betroffen, die Stadt Köthen direkt bisher nicht.

Fundstücke erinnern an amerikanische Besatzer in Barby

10.43 Uhr: Rares bringt Bares: „Krempel“ vom Dachboden kann manchmal auch ein Relikt aus der Zeit der amerikanischen Besatzung.

Der aus Barby stammende Wahl-Magdeburger Detlef Müller mit einem „Seesack“ der US-Army. (Foto: Thomas Linßner)

So wie in Barby: Was in den 1960er Jahren großzügig als „alter Polter“ auf der Deponie entsorgt wurde, erzielt heute bei Liebhabern stolze Preise.

Auf der Esse klappert es wieder

10.02 Uhr: Es klappert wieder in Könnern: Die Störche kehren zur „Alten Brennerei“ zurück. Mehr als ein halbes Jahrhundert hat es in Könnern keine Störche gegeben - bis zum vergangenen Jahr.

Ein Herz und eine Seele. Lange wird es nicht mehr dauern, bis im Nest einige Eier liegen und fleißig gebrütet wird. (Foto: Angelika Schramm)

Nun sind sie aus ihrem Winterquartier in das Nest zurückgekehrt.

Kaum Regen: Große Sorge vor Waldbränden

9.39 Uhr: Die Feuerwehren der Region haben neben solchen Einsätzen wie am Zementwerk in Bernburg gleich auch noch andere Sorgen, die sie nicht gebrauchen können: Ausbleibender Regen sorgt in und um Aschersleben für eine frühe Vegetationsbrandgefahr.

Oftmals sind Waldbrände schwer zugänglich. So wurde hier bei einem Brand in der Froser Straße mit Löscheimern und Feuerpatschen gelöscht. (Archivfoto: Frank Gehrmann)

Die Ascherslebener Feuerwehr warnt vor Leichtsinn – und musste bereits mehrfach ausrücken. Wo genau, das erzählen wir Ihnen hier.

Giftige Rauchwolke zieht Richtung Südosten

9.06 Uhr: Die giftige Rauchwolke nach dem Brand am Zementwerk hält den Bernburger Osten weiter in Atem. Wie die Feuerwehr Bernburg mitteilte, zog die Rauchwolke zunächst Richtung Stadtgebiet. Inzwischen gibt es allerdings für Bernburg Entwarnung: Die giftige Rauchwolke ziehe offenbar in Richtung Köthen.

Wohin zieht die Wolke nach dem Brand am Zementwerk in Bernburg? (Foto: Engelbert Pülicher)

Danach galt die Warnung deshalb nur noch für die Bernburger Ortschaft Weddegast. Jetzt zieht sie wieder südlicher in Richtung Osten. Eine aktualisierte Warnung von Katwarn mit einer Warnung vor Brandgasen betrifft deshalb auch die Ortschaften Crüchern und Wohlsdorf.

2,5 Tonnen Aluminium-Kabel vom Acker gestohlen

8.36 Uhr: Am Montagmorgen wurde der Polizei der Diebstahl von etwa 2,5 Tonnen Aluminiumkabel von einem Ackergrundstück nahe Biere gemeldet. Unbekannte Täter hätten dort zwischen dem Donnerstag, 3. April, und Montag, 7. April, von den dort gelagerten Kabeltrommeln nach und nach diverse Kabelstücke abgetrennt und abtransportiert.

Der Diebstahl wurde laut Polizei am Montagmorgen bemerkt. Laut dem Verantwortlichen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sie sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise zu Fahrzeug- oder Personenbewegungen in diesem Bereich geben können. Hinweis an die Polizei telefonisch unter 03471 3790.

Mit falschen Kennzeichen unterwegs

8.01 Uhr: Am Montagmorgen kontrollierte die Polizei einen 24-Jährigen, der mit einem Fahrzeug auf der B185 von Bernburg kommend in Richtung Köthen unterwegs war. Das Fahrzeug war nach Angaben der Polizei mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien unterwegs.

Nach dem Anhalten erklärte der Mann sofort, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Im Rahmen der weiteren Kontrolle stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu diesem Fahrzeug gehörten. Aufgrund der eindeutigen Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln wurde ein freiwilliger Schnelltest beim Fahrer durchgeführt, dieser reagierte positiv.

Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Kennzeichen und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Nach der Entnahme einer Blutprobe konnte der Mann gehen.

Führung durch den Friedwald

7.42 Uhr: Die nächste Führung durch den Schönebecker Friedwald findet am kommenden Sonnabend, 12. April, ab 15 Uhr statt. Dabei erklären die örtlichen Förster laut einer Ankündigung, welche Grabarten es im Friedwald gibt, was diese kosten und wie Interessierte den passenden Baum für die letzte Ruhe finden.

Die Führung dauert etwa eine Stunde. Treffpunkt ist die Infotafel am Parkplatz, Elbenauer Straße 18. Termine und Anmeldung unter Telefon (06155) 84 81 00 oder hier.

Waghalsiges Überholmanöver endet mit Unfall

6.56 Uhr: Am Montagmorgen wurde nach Angaben der Polizei ein 27-Jähriger bei einem Verkehrsunfall zwischen Sandersleben und Schackenthal verletzt.

Der Mann soll mit seinem Auto mehrere vorausfahrende Fahrzeuge überholt haben und dann mit einem Landwirtschaftsfahrzeug kollidiert sein, das gerade nach links abbiegen wollte.

Die anderen Fahrzeuge ließen sich dem Polizeibericht zufolge nur überholen, da sie bereits für das Abbiegen des Landwirtschaftsfahrzeuges gebremst hatten.

Feuer am Zementwerk: Warnung für Anwohner in Bernburg

6.41 Uhr: Am Dienstagmorgen gibt es eine Warnmeldung der Behörden: Wegen des Brandes einer Lagerhalle am Zementwerk in Bernburg sollen Fenster und Türen geschlossen bleiben.

Wie die Feuerwehr Bernburg mitteilt, ziehe die Rauchwolke aktuell Richtung Stadtgebiet. In der Warnmeldung heißt es, die Menschen sollten Sie das betroffene Gebiet meide, weiträumig umfahren und keine verqualmten Räume betreten.

Als Folge des Feuers könnten sich dort tödliche Gase bilden. Sämtliche Zugangswege zur Brandstelle sollten unbedingt freigehalten werden.

Sobald wir weitere Einzelheiten zu dem Feuer kennen oder die Gefahr vorüber, erfahren Sie das hier.

Fahrstuhl im Haus Luise war drei Wochen defekt

6.24 Uhr: Weil sich nach einem Defekt und der anschließenden Reparatur eines Bauteils der Fahrstuhl außer Betrieb war, waren die Bewohner der Moskauer Straße 23b in Schönebeck nicht sonderlich erfreut.

Der Fahrstuhl im Haus Luise war knapp drei Wochen kaputt. (Foto: Stefan Demps)

Mit ihren Gehhilfen mussten sie die Treppe nutzen mussten. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

THW bietet mehr Sicherheit am Wasser

6.11 Uhr: Der THW-Ortsverband Bernburg kann sich über Zuwachs für seinen Fuhrpark freuen.

Patrick Müller zeigt das neue Fahrzeug, das nun zum Fuhrpark der Bernburger Ortsgruppe des THW gehört. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wann der neue Lkw-Ladekran zum Einsatz kommt und wie er beim Retten helfen soll, erklären wir Ihnen hier.

Organisationstalent in Sachen Männerballett

5.59 Uhr: 1. Staßfurter Carneval Verein richtete im Salzlandcenter zum dritten Mal die Landesmeisterschaft der Männerballette aus. Der Präsident des Karneval Landesverbandes Sachsen-Anhalt lobte gleich zu Beginn der Meisterschaft die sehr gute Zusammenarbeit mit den Staßfurtern.

Der erste Platz ging am Samstag vor mehr als 600 Zuschauern an den Günthersdorfer Carnevalsclub Blau-Weiß, der neben dem aktuellen Pokal auch den Wanderpokal wieder mit nach Hause nehmen konnte. (Foto: Lutz Krüger)

Zur 16. Meisterschaft konnten das Landesprinzenpaar Paul I. & Victoria I. vom Höhnstedter Carnevalsclub „Blau-Gold“, das Staßfurter Kinderprinzenpaar Anton I. und Marie Sofie I. sowie die Staßfurter Salzfee Julia begrüßt werden.