Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde will die Konzepte für die bis zum Jahresende geplanten größeren Veranstaltungen in der Egelner Mulde besser mit dem Polizeirevier und den Regionalbereichsbeamten abstimmen.

Sicherheit von Festen in der Egelner Mulde wird geprüft

Sicherheit nach Anschlag in Magdeburg

Beim Mittelalterspektakel auf der Wasserburg zeigte Rudolpho aus Berlin dem Publikum, was er als Feuerschlucker drauf hat.

Egeln - Durch den schrecklichen Terroranschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt im Dezember des vergangenen Jahres hat das Land die Sicherheitsanforderungen an Großveranstaltungen in Sachsen-Anhalt erhöht, um die Besucher vor Messerangriffen beziehungsweise Amokfahrern besser zu schützen. Das wirkt sich auch auf die Verbandsgemeinde Egelner Mulde aus, wo über das Jahr verteilt in allen Gemeinden und Ortsteilen viel gefeiert wird. Zudem führt das zu erhöhten Kosten.