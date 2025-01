Das traurige Schicksal der jüdischen Familie Gross aus Bernburg, eine sehr, sehr warmes, aber auch nasses Jahr 2024 im Salzlandkreis, Ameos sucht in Staßfurt auch ohne Station weiter Kontakt zum Seniorenbeirat: Im Ticker von Donnerstag, 16. Januar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Freitag:

7.31 Uhr: Die Magdeburger Autorin Sylvie Braesi ist mit ihrem neuesten Krimi am Freitag, 31. Januar, zu Gast in Schönebeck. „Obscura Mens: Dunkler Verstand“ ist der fünfte Band der Magdeburger Krimi Reihe. Dieses Mal darf Kommissar Winkler auch in Schönebeck und Pömmelte ermitteln.

Veranstaltungsort der Lesung ist „Ramona Dessous“, Beginn ist um 18 Uhr. Wegen der begrenzten Plätze sei eine Reservierung notwendig, heißt es in einer Mitteilung von Braesi. Diese könne persönlich oder telefonisch im Laden erfolgen.

Sprechstunde für Krebspatienten und Angehörige

6.52 Uhr: Am Mittwoch, 22. Januar, bietet die Sachsen-Anhaltische Krebsgesellschaft ihre psychosoziale Krebsberatung für Betroffene und ihre Angehörigen aus Aschersleben, Bernburg und Umgebung kostenfrei an.

In der Außensprechstunde der Krebsberatungsstelle im Awo-Seniorenzentrum Zepziger Weg, Stauffenbergstraße 18 in Bernburg, informieren Psychoonkologen von 9 bis 12 Uhr zu Krebserkrankungen.

Außerdem unterstützen sie unter anderem bei der Krankheitsbewältigung und bei der Entscheidungsfindung und vermitteln Kontakte zu Selbsthilfegruppen sowie sozialen und medizinischen Einrichtungen.

Eine Terminvereinbarung unter 0345/47 88 11 0 oder per Mail an info@sakg.de ist erforderlich.

Wer war die Familie Gross aus Bernburg?

6.23 Uhr: Die jüdische Familie Gross lebte seit 1910 in Bernburg, zuletzt im Haus Friedrichstraße 17.

Das Eckhaus Friedrichstraße 17 in Bernburg war einst Heimat für die jüdische Familie Gross. (Foto: Engelbert Pülicher)

Die Spuren von Bernburger Familie enden im Ghetto und KZ. Welches Schicksal ihr in der NS-Zeit widerfahren ist, erzählen wir Ihnen in unserer Serie über die Bernburger Stolpersteine hier.

Wetter 2024: Zu warm, aber auch mal wieder nass

6.08 Uhr: 2024 war es im Salzlandkreis viel zu warm, aber es gab auch mit viel Regen. Das Salzlandwetter im Jahr 2024: Auch im Regenschatten des Harzes fiel mal wieder genug Niederschlag.

Im Jahr 2024 fielen 903 Millimeter Niederschlag. Das war deutlich mehr als der Mittelwert von 791 Millimeter. Diese gute gelaunten Beuscher eines Irish Folk Konzertes in Barby störte das nicht. (Archivfoto: Ilona Linßner)

Welche Rolle dabei aber auch das Hochwasser im vorangegangenen Winter spielt, erklären wir Ihnen hier.

Ameos will Zusammenarbeit in Staßfurt

5.52 Uhr: Ameos steht im Krankenhaus Staßfurt zum Arbeitskreis, obwohl die geriatrische Station nach Bernburg verzogen ist.

Die geriatrische Station ist zwar nicht mehr in Staßfurt, aber die Tagesklinik ist weiter in Betrieb. (Foto: Enrico Joo)

Dennoch bekunden dessen Chefarzt Peter Schmiedel und die Krankenhausleitung eine weitere Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat in der Bodestadt.