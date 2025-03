Ein gefährlicher Bunker in Staßfurt soll sofort wieder entschärft werden, die Grünpflege und die Rolle des Bauhofes sorgt für Diskussionen in Calbe, es gibt bittersüße Rekorde als Bilanz der Rübenkampagne in der Zuckerfabrik in Könnern: Im Ticker von Donnerstag, 27. März 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

6.50 Uhr: In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt. Da der Berufsverkehr dadurch plötzlich wieder in die Dämmerung fällt, steigt die Wildunfall-Gefahr rapide an, warnt Kreisjägermeister Jens Hennicke.

Rehe und Co. seien besonders in den frühen Morgenstunden aktiv. Hinzu kommt: Nach der eher kargen Winterzeit ist das Wild verstärkt auf Nahrungssuche. Der Kreisjägermeister des Salzlandkreises bittet Autofahrer deshalb, in den kommenden Wochen besonders vorsichtig zu fahren. „Wild kennt weder Zeitumstellung noch Verkehrsregeln“, so Hennicke.

Besonders Streusalzreste an Straßenrändern zögen die Tiere wegen der enthaltenen Mineralien an. Zudem seien junge, unerfahrene Rehböcke jetzt auf Reviersuche und würden dabei achtlos Straßen überqueren.

Wie gefährlich ist der Bunker auf dem WiFo-Gelände?

6.24 Uhr: Sorgen um Bunker und Biotop in Staßfurt: Während die Vermüllung des „Bombentrichters“ auf der Tagesordnung steht, bringt eine Naturschutzbeauftragte auch die Gefahren einer Luftschutzanlage der einstigen WiFo in Staßfurt ins Spiel.

Dieser Blick durch den geöffneten Ausstieg des Bunkers am Staßfurter „Bombentrichter“ ist angenehmer als in die andere Richtung. Wenn man dort oben steht, geht's gut fünf Meter in die Tiefe. (Fotos: Falk Rockmann)

Wie die Situation dort aktuell ist und was die Stadt auf der Stelle gegen die Gefahren tun kann, erzählen wir Ihnen hier.

Grünpflege: Was kann der Bauhof schaffen?

6.10 Uhr: Wer kümmert sich um die Pflege der städtischen Grünflächen in Calbe? Nach Beschwerden wegen Unkraut und Überwucherung stellt die Stadtverwaltung nun einen Plan auf.

Die Friedhöfe sind sehr pflegeintensiv. (Foto: Thomas Höfs)

Wie realistisch die Flächen mit den Bauhofsmitarbeitern abgedeckt werden könnten, erklären wir Ihnen hier.

Wieso schmecken die Rekorde der Rübenkampagne eher bitter als süß?

5.58 Uhr: 157 Tage hat die bisher längste Kampagne am Standort Könnern gedauert. Auch bei den geernteten Mengen werden Rekorde gemeldet. Dennoch fällt die Bilanz der Landwirte und in der Zuckerfabrik von Pfeifer & Langen alles andere als euphorisch aus.

Mehr als 2,5 Millionen Tonnen Rüben hat die Zuckerfabrik Könnern in der Kampagne 2024/25 verarbeitet. (Foto: Engelbert Pülicher)

Das hat eine Menge mit ausbleibendem Regen im Spätsommer und einer Reihe von Rübenkrankheiten zu tun.