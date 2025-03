Dieser Blick durch den geöffneten Ausstieg des Bunkers am Staßfurter „Bombentrichter“ ist angenehmer als in die andere Richtung. Wenn man dort oben steht, geht's gut fünf Meter in die Tiefe. Die schwere Stahlplatte schließt den Bunker mittlerweile wieder und soll nun erneut zugeschweißt werden.

Fotos: Falk Rockmann