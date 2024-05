SLK Live: Der Newsblog Das ist der Freitag im Salzlandkreis

Überschwemmungen nach den starken Regenfällen am Donnerstagabend in Nelben, mit neuen Sportgeräten wird der Saaleradweg in Calbe aufgewertet, neue Dorfläden könnten Staßfurts Ortsteile bereichern: Im Ticker am Freitag, 31. Mai, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.