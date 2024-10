Ein Kriminalist liest vor in Aschersleben, Erinnerungen an die Jagd auf die D-Mark werden in Zuchau wach, zwei Bernburger geraten auf ihrer Tour ins Himalaya mitten in einen Volksaufstand: Im Ticker von Freitag, 17. Oktober 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 17. Oktober 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 18. Oktober 2024.

Das ist neu am Freitag:

7.21 Uhr: In der Nacht zu Donnerstag wurden in Aschersleben auf dem Gelände einer Firma in der Ernst-Schiess-Straße zwei Werkhallen aufgebrochen. Die Täter beschädigten jeweils das Fenster im Bereich des Eingangstors zu den Hallen und verschafften sich so Zugang. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden ein Schweißerhelm, eine Flex und verschiedene Werkstoffe entwendet.

In einer der Hallen wurden zudem sämtliche Schränke und Schubladen geöffnet. Der Einbruch wurde gegen 1.35 Uhr durch den Wachdienst bemerkt. Ein Schadensausmaß konnte noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Kommissar „Griffig“ wird vorgelesen

6.49 Uhr: Seine echten Geschichten kennt man in Aschersleben und Staßfurt: Den neuesten Anekdoten des Kommissars „Griffig“ – eines fiktiven Ermittlers aus der Feder des früheren Krimnalisten Rolf Strehler – konnten die zahlreichen Gäste von „MZ trifft Vorgelesen“ am Mittwoch in Aschersleben lauschen.

Ein Polizist liest vor: Rolf Strehler war zu Gast bei „MZ trifft Vorgelesen“ am Mittwoch in Aschersleben. (Foto: Katrin Wurm)

Die nächste Ausgabe der Vorlesereihe findet am Mittwoch, 6. November, statt. Dann liest Marlen Luther ihre „Geschichten vom Wippertal und der Welt“. Los geht’s 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Jagd nach der D-Mark in Zuchau

6.29 Uhr: Spannende Tage im Sommer vor 34 Jahren: Karin Schneider aus Zuchau hat 1990 am Tag der Währungsunion zum richtigen Zeitpunkt ihren Fotoapparat ausgelöst.

Antje Böhm (rechts) mit ihren Nachbarn Dietmar und Karin Schneider. (Foto:Thomas Linßner)

Wie der Umtausch der D-Mark in Zuchau fotografisch festgehalten wurde, lesen Sie hier.

Mit dem Motorrad mitten in den Volksaufstand

6.16 Uhr: Juliane und Christian Brych sind seit Ende Mai auf Weltreise in Richtung Himalaya. Jetzt haben sie trotz zweier Pannen das Hochgebirgsland Nepal erreicht.

Christian und Juliane Brych aus Bernburg besuchten auch das weltberühmte Mausoleum Taj Mahal am Rand der indischen Stadt Agra. (Foto: Brych)

Warum die Tour noch nicht enden soll und welche weiteren Ziele das Ehepaar aus Bernburg ansteuern will, erzählen wir Ihnen hier.

Warum das Salzland jetzt kein AfD-Verbot will

Im Bundestag wird darüber diskutiert, ob ein Verbot der Alternative für Deutschland geprüft werden sollte. Wie die vier Bundestagsabgeordneten aus dem Salzlandkreis dazu stehen, lesen Sie hier.

Immer wieder gibt es Proteste gegen die AfD, bei denen auch ein Verbot der Partei gefordert wird. (Symbolfoto: dpa)

Überraschenderweise ist dabei nicht nur der AfD-Mann skeptisch, sondern alle Beteiligten mit dem Bezug zum Salzland - egal welcher parteipolitischen Couleur.