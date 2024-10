Der neugebildete Entwicklungsausschuss des Gemeinderates Borne hat seine Arbeit aufgenommen. In der ersten Sitzung wurde damit begonnen, eine Prioritätenliste mit Vorhaben für die nächsten fünf Jahre zu erarbeiten.

Viele Ideen für lebenswerteres Borne in neuem Gremium

Die Mitglieder des Entwicklungsausschusses des Gemeinderates unter der Leitung von Denise Eckstein-Bunk (3.v.l.) mit Andy Reisnauer (l.), Gina Mühlenberg (2.v.l.), Jaqueline Rosentreter (r.), Sabine Seyfarth und Andreas Scheuer sprudelten nur so vor Ideen, wie man das Dorfleben noch angenehmer gestalten kann.

Borne. - Borne ist ein kleines Dorf mit rund 1150 Einwohnern, in dem die Menschen noch zusammen halten und bei den verschiedenen Festen gern zusammen feiern. Seit der Wende hat sich dort eine Menge getan. So sind zum Beispiel alle Straßen und Fußwege grundhaft ausgebaut worden, was nur sehr wenige Gemeinden vorweisen können.