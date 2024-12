SLK live: Der Newsblog Das ist der Freitag im Salzlandkreis

Warum die Steganlagen an der Saale noch nicht alle fertig sind, wieso es beim neuen Caterer für das Schulessen in Schönebeck einen Haken geben könnte, warum der Job der ehrenamtlichen Koordinatorin für die Kinder- und Jugendarbeit in Staßfurt unbezahlbar ist: Im Ticker von Freitag, 27. Dezember 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.