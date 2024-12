Melanie Zok ist seit September die ehrenamtliche Koordinatorin für die Kinder- und Jugendarbeit in Staßfurt. Weshalb sie sich neben ihrem Beruf so stark einsetzt.

Staßfurt - Der Fachdienst für Jugend, Bildung und Soziales der Stadt Staßfurt kämpft mit dem längeren Ausfall seiner Leiterin sowie der Stadtjugendpflegerin. Seit September hat Melanie Zok deshalb die Position der ehrenamtlichen Koordinatorin der Kinder- und Jugendarbeit in Staßfurt inne. Sie dient als Schnittstelle zwischen Jugendclubs, Jugendbeirat und allen anderen Einrichtungen für Kinder- und Jugendarbeit in Staßfurt und der Verwaltungsebene, also Stadt und Kommune. Seit ihrem Antritt hat sie viel bewegt: der Internetauftritt der Jugendclubs in Staßfurt ist aktualisiert, Werbung für den Jugendbeirat gemacht und Veranstaltungen organisiert - von Minigolf bis hin zu Weihnachtsfeiern.