Das ist neu am Mittwoch:

7.09 Uhr: Okay, nächsten Mittwoch sind es noch fünf Monate bis Heiligabend. Aber Weihnachtslieder im Sommer? Ja, genau - zumindest in Aschersleben. Das Evangelische Gesangbuch wird 30 Jahre alt und Bläsergruppen aus nah und fern kommen für ein Geburtstagsständchen in die Orangerie des Bestehornparks.

Laut Ankündigung soll am Sonnabend, 31. August, einen ganzen Tag lang der komplette Melodienschatz des Liederbuches zu hören sein. Beim Melodien-Marathon werden Klassiker und bewährte Perlen der Choraltradition ebenso geboten, wie kaum bekannte und selten gesungene Melodien, heißt es. Und bei freiem Eintritt würden auch die umliegenden Wiesen zum Picknicken einladen.

Beratung zur Behinderung

6.47 Uhr: Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) ist ein kostenfreies Beratungsangebot für Menschen mit (drohender) Behinderung. Die Beratungstage sind in Schönebeck immer donnerstags von 9 bis 15 Uhr von Caritas-Altenpflegezentrum St. Barbara in der Bodengasse 4, Telefon (03471) 37 00 79, E-Mail: eutb@caritas-salzlandkreis.de.

„Auch außerhalb dieser Tage sind Termine nach Vereinbarung möglich“, berichtet der Caritasverband für das Bistum Magdeburg auf Nachfrage.

Sensenmann rettet Eichelwald in Barby

6.21 Uhr: Hans Duberatz trotzt Hitze und Gefahren, um den historischen „Eichelwald“ in Barby zu bewahren.

Knallige Sonne von oben, Zecken von unten: Hans Duberatz senst seine angepflanzten Eichen auf dem Hohen Werder frei. (Foto: Thomas Linßner)

Was den Ehrenamtler trotz aller Hindernisse in Sachen Naturschutz antreibt, erzählen wir Ihnen hier.

Wenn die Linde dem Fernsehen im Wege steht

6.06 Uhr: Eine große Linde vor dem Haus von Hella Hopfstock im Bernburger Ortsteil Poley stört zeitweise massiv den Sat-Empfang ihres Fernsehers.

Hella Hopfstock wohnt am Poleyer Friedhof. Mit ihrer Satelliten-Schüssel auf dem Hausdach empfängt sie einige Fernsehsender nur eingeschränkt oder gar nicht. Als Grund wird eine große Linde vor ihrem Haus vermutet. (Foto: Engelbert Pülicher)

Erst wenn das Laub fällt, gibt’s ein Bild im TV. Welche Faktoren bisher eine Problemlösung verhindert haben, erfahren Sie hier.

Über den Dächern von Aschersleben

Was diese beiden sich wohl zu erzählen haben? Wir wissen es nicht. Wir können nur ahnen, dass sich die beiden Vögel auf dem Schornstein über den Dächern der Stadt Aschersleben sehr gut verstehen.

Turteltäubchen auf dem Schornstein in Aschersleben. (Foto: Frank Gehrmann)

Wenn sie gurren, ist das Teil des Balzverhaltens bei den männlichen Tieren. Sie wollen ihren Artgenossinnen damit imponieren. In diesem Fall waren die Bemühungen wohl erfolgreich.