Bei Barby landet ein Quad-Fahrer mit fast drei Promille Alkohol im Blut im Maisfeld, Agentur für Arbeit meldet mehr Arbeitslose im ganzen Salzlandkreis, eine Perlenschnur am Nachthimmel wird zum Hingucker in Aschersleben: Im Ticker von Mittwoch, 31. Juli 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 30. Juli 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 31. Juli 2024.

Das ist neu am Mittwoch:

19.22 Uhr: Am Mittwochnachmittag wurde die Ascherslebener Feuerwehr zu einem Stoppelfeldbrand zwischen Aschersleben und Winningen alarmiert.

Auch Feuerpatschen waren im Einsatz, um das Feuer in den Griff zu bekommen. (Foto: Frank Gehrmann)

Was dort genau passiert ist, lesen Sie hier.

Missbrauch in einer Kita in Güsten?

18.24 Uhr: Ein furchtbarer Vorwurf: Gab es in einer Güstener Kita einen sexuellen Missbrauch? Eine Mutter berichtet von einem sexuellen Übergriff in Güsten auf ihre damals sechsjährige Tochter.

Der Täter soll ein gleichaltriger Junge gewesen sein. Wer genau nachfragt, findet heraus: Es ist eine ganz komplizierte Geschichte. Diese ganze Geschichte lesen Sie hier.

Taubenfüttern verboten - auch auf dem eigenen Balkon

18.13 Uhr: Eine Schönebeckerin füttert – zum Unmut ihrer Nachbarn – Tauben auf ihrem Balkon.

Tauben füttern ist laut Gefahrenabwehrverordung in Schönebeck verboten. (Symbolfoto: dpa)

Warum das tatsächlich nicht erlaubt ist, erklärt die Stadtverwaltung hier.

Grundschulen werden fit für das neue Schuljahr

18.09 Uhr: Endspurt vor dem Schulstart: In Bernburgs Grundschulen wird derzeit fleißig geschraubt, gebaut, gemalert und eingerichtet.

Die Hausmeister Steffen Sauer und Christian Lorenz bauen derzeit zahlreiche neue Tische und Stühle in den Grundschulen der Stadt auf. (Foto: Engelbert Plücher)

Dafür investiert die Stadt mehr als zwei Millionen Euro – und zwar in diese Maßnahmen.

Avnet wird Goldpartner des SC Magdeburg

17.49 Uhr: Wirtschaft und Sport finden zusammen: Die Bernburger Neuansiedlung Avnet unterstützt auch die Handballer des SC Magdeburg.

US-Elektronikkonzern wird Goldpartner des Triple-Siegers. Warum von dieser Kooperation auch der heimische Drittligist SV Anhalt profitiert, lesen Sie hier.

Sport- und Heimatfest in Könnern

17.24 Uhr: Der SV Blau-Weiß Könnern lädt am Wochenende vom 9. bis 11. August zum Sport-und Heimatfest am Sportplatz ein. Für die Besucher gibt es ein Programm aus Musik, Tanz, Wettbewerb, Spiel und Spaß. Los geht es Freitag ab 16 Uhr mit der Eröffnung des Schaustellerbetriebs, 17 Uhr folgt ein Kegelturnier der Frauen, 18 Uhr ein Freizeit-Turnier im Fußball und 20 Uhr Star Night Beats im Festzelt.

Samstag geht es weiter: Ab 10 Uhr starten Schaustellerbetrieb und Fußball-Turnier der E- und B-Jugend sowie Kegelturnier der Männer, 10.30 Uhr Spiel und Spaß beim Kinderfest, 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen im Festzelt, Mr. Moonlight ft. Sarah mit Auftritt der Funken und 20 Uhr Tanz mit Jumping Jack und großes Bierkrug-Schieben.

Der Sonntag startet 10 Uhr mit einem Frühschoppen mit der Fortissimo Band (Festzelt), 10 Uhr Verlosung der Tombola im Festzelt, 10 Uhr Tanzsportabteilung des SV Blau-Weiß Könnern und F-Jugendfußball.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Kunerts Fachwissen bleibt

16.57 Uhr: Nach fünf Legislaturperioden geht Reinhard Kunert, der älteste Stadtrat im Seeland, nun in den politischen Ruhestand. Sein Fachwissen bietet er aber weiter an.

Reinhard Kunert aus Hoym hat Ahnung von Stadtgrün – und hilft damit dem Seeland. Als Stadtrat hört er nun aber auf. (Foto: Frank Gehrmann)

Was von Kunert und seinem Engagement übrigbleibt, lesen Sie hier.

Vogelfreunde treffen sich in Aschersleben

16.22 Uhr: Alles über den Edelpapagei: Am Freitag, 9. August, treffen sich die Vogelfreunde des Liebhabervereins Kanarien- und Exotenfreunde Aschersleben 1890 im Lokal „Party Treff“, Lübenstraße 24a. Die Mitgliederversammlung beginnt 18.30 Uhr, das gemeinsame Essen bereits eine Stunde früher.

Um seltene Edelpapageien geht in der Tierbesprechung der Vogelfreunde. (Foto: Harald Lange/Imago)

Auf der Tagesordnung stehen diesmal unter anderem die Auswertung der Zuchtbesuche und des Vereinsausflugs nach Bernburg. Bei der Produktvorstellung geht es diesmal um Kalk, die Tierbesprechung widmet sich dem seltenen Edelpapagei.

Einbruch an der Breite Straße

15.44 Uhr: Am Mittwochmorgen wurde Polizei ein Einbruch in ein Geschäft an der Breite Straße in Aschersleben gemeldet. Anhand der Tatortuntersuchung konnte festgestellt werden, dass sich die unbekannten Täter Zugang zu Stromversorgung der Alarmanlage des Geschäfts verschafft und diese deaktivierten.

Anschließend wurden aus dem Lager verschiedene Elektrogeräte und Lebensmittel entwendet. Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen.

Schwerer Unfall in Aschersleben

15.12 Uhr: Bei einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto sind zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren schwer verletzt worden.

Wie es zu dem Unfall kam, erfahren Sie hier.

Warten auf den Dachdecker

14.51 Uhr: Der Schützenverein und die Feuerwehr in Neu Königsaue berichten im Ortschaftsrat über nasse Decken und Wassereinbrüche in ihrem Gebäude.

Deshalb warten die Neu Königsauer gerade händeringend auf den Dachdecker. Was auf den zukommt, lesen Sie hier.

Mit fast drei Promille auf dem Quad ins Maisfeld

14.24 Uhr: Der Polizei ist am Dienstagabend ein Unfall auf der L 51 in der Nähe von Barby gemeldet worden. Zeugen hätten einen Quad-Fahrer beobachtet, der von der Fahrbahn abgekommen und im Maisfeld zum Stehen gekommen sei. Der Fahrer wurde dabei verletzt.

Bei dem 49-Jährigen stellten die Beamten vor Ort deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test erbrachte einen vorläufigen Wert von 2,97 Promille. Der Mann blieb nach der Blutentnahme im Klinikum. Außerdem sei sein Führerschein sichergestellt worden.

Mathe und Physik vor dem Studium pauken

13.58 Uhr: Ein Studienbeginn kann für viele Studienanfänger mit einer gewissen Unsicherheit in den Fächern Mathematik und Physik verbunden sein. Die Hochschule Anhalt bietet dafür im Rahmen des Instituts für Medizin & Technik im August 2024 Vorbereitungskurse in beiden Fachgebieten an. Diese Kurse sollen den Start ins Studium erleichtern und mögliche Wissenslücken in den Bereichen Mathematik und Physik schließen.

Im Kompaktkurs Mathematik haben die Teilnehmer die Möglichkeit, in insgesamt 28 Unterrichtsstunden an fünf Tagen ihre Kenntnisse in Elementarmathematik, Zahlenfolgen, Funktionen sowie Integral- und Differentialrechnung zu vertiefen. Er richtet sich an Studienanfänger aller Fachrichtungen, die ihre Mathematikkenntnisse auffrischen und vertiefen möchten. Dieser Kurs findet vom 19. bis 23. August 2024 statt. Der Kompaktkurs Physik findet vom 26. bis zum 30. August 2024 statt und ist für die Studiengänge Maschinenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik, Biomedizinische Technik, Lebensmitteltechnik wichtig.

Die Vorbereitungskurse stehen nicht nur Studierenden der Hochschule Anhalt offen, sondern auch Studierenden anderer Hochschulen oder Universitäten sowie Interessierten, die ihre Kenntnisse für eine berufliche Qualifikation auffrischen möchten. Beide Kompaktkurse finden am Campus Köthen statt. Die Kompaktkurse sind kostenfrei. Eine Anmeldung per E-Mail ist bis zum 10. August 2024 erforderlich. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Website der Hochschule unter www.hs-anhalt.de/kmp.

Bernburgs jüngste Stadträtin

13.27 Uhr: Die mit Abstand jüngste Stadträtin in Bernburg ist Vanessa Gruschka. Die 20-Jährige will das Sprachrohr für die jüngere Bevölkerung sein.

Vanessa Gruschka ist mit 20 die Jüngste im Bernburger Stadtrat. (Foto: Engelbert Pülicher)

Was sie sich für ihr Ehrenamt vorgenommen hat, erzählt sie hier.

Brennender Müll im Bunker

12.59 Uhr: In Hecklingen hat die Feuerwehr am Dienstag brennenden Müll in einem Bunker löschen müssen.

Warum die Ortswehr dafür noch einmal zu einem Einsatz ausrücken musste, lesen Sie hier.

Handball: Magdeburg knackt Ascherslebens Weltrekord

12.27 Uhr: Das war es mit dem Handball-Weltrekord aus Aschersleben: Der im Torwurf ist jetzt in Magdeburg geknackt worden.

Das Megawoodstock-Festival ging in diesem Jahr erstmals auf Tour nach Magdeburg. 2025 kehrt das Festival zurück nach Aschersleben.

Auf der A 14 wirklich die Polizei behindert?

11.51 Uhr: Eine Frau aus Schönebeck soll auf der A14 ein Einsatzfahrzeug der Polizei behindert haben. Sie ist sich jedoch keiner Schuld bewusst.

Was genau passiert sein soll, lesen Sie hier.

Zahl der Arbeitslosen im Salzlandkreis steigt

11.22 Uhr: Neue Zahlen von der Agentur für Arbeit: Im Salzlandkreis waren im abgelaufenen Monat 7.550 Menschen arbeitslos – das sind 440 mehr gegenüber dem Juni. Immerhin: Es waren 36 weniger als zum selben Zeitpunkt 2023. Die Arbeitslosenquote im Salzlandkreis lag im Juli bei 8,3 Prozent. Damit befindet sich der Kreis 0,6 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt, der im Juli mit 7,7 Prozent errechnet wurde. Im Vergleich zum Juni ist die Arbeitslosenquote gestiegen (+ 0,5). Im Monat vor einem Jahr lag die Quote bei 8,4 Prozent.

Mit 7,1 Prozent steht Schönebeck und damit 1,2 Prozentpunkte unter dem Kreisdurchschnitt am besten da. Das bedeutet gleichzeitig die geringste Arbeitslosenquote im Landkreis. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli um 110 Personen auf 1.839 gestiegen. Seit Jahresbeginn gab es 3.273 Arbeitslosmeldungen. Das ist ein Minus von 23 im Vergleich zum Vorjahr.

Das sind die aktuellen Zahlen aus dem Salzlandkreis. (Grafik: MRM/Kroschel)

Dagegen bleibt Aschersleben mit 9,6 Prozent Schlusslicht auf Landkreisebene. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juli auf 1.663 gestiegen. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 2.218 Arbeitslosmeldungen.

In Staßfurt lag die Quote bei 9 Prozent und damit 0,7 Punkte über dem Durchschnitt des Salzlandkreises. Die Zahl der Arbeitslosen ist im vergangenen Monat um 109 Personen auf 1.824 gestiegen. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 2.319 Arbeitslosmeldungen. Im gleichen Zeitraum wurden es 2.319 Abmeldungen von Arbeitslosen gezählt.

Die Region Bernburg hat im Juli eine Quote von 8 Prozent. Das sind 0,3 Prozentpunkte weniger als der Kreisdurchschnitt. Insgesamt ist die Zahl der Arbeitslosen auf 2.224 gestiegen.

Eine Perlenschnur am Nachthimmel

10.49 Uhr: Wie eine Perlenschnur sahen die Leuchtobjekte aus, die in der Nacht zum Dienstag über Aschersleben zogen.

Was dahintersteckt, erfahren Sie hier.

Was wollen die Bernburger im Bärenzwinger?

10.33 Uhr: Die Diskussion um den umstrittenen Bärenzwinger am Schloss geht weiter.

Bis 2026 soll eine neue Lösung gefunden sein. Was die Bernburger dazu sagen und welche Vorschläge sie haben, lesen Sie hier.

Große Umfrage zu Bibliotheken

9.49 Uhr: Im Rahmen einer großangelegten europaweiten Publikumsbefragung sind Bibliotheksnutzer bis Oktober dazu aufgerufen, in ihrer Bücherei an einer Befragung zu relevanten Aspekten ihres Bibliotheksbesuches teilzunehmen. Darüber informiert eine Sprecherin des Landesverwaltungsamts in Halle. Auch Menschen, die die Bibliothek gewöhnlich nicht nutzen, seien eingeladen, sich zu beteiligen.

Die Studie, die von verschiedenen europäischen Hochschulen durchgeführt wird, soll das Nutzungsverhalten von Lesern untersuchen und damit Verbesserungspotenziale für die künftige Bibliotheksnutzung aufdecken, heißt es. Weitere Infos zur Umfrage gibt es unter www.sentobib.de.

Wie geht es den Kreisverkehren?

9.05 Uhr: 14 Jahre nach der Laga: Sind Kreisverkehre noch Aushängeschild für Aschersleben?

Insgesamt vier Kreisverkehre hat Aschersleben. Damals zur Landesgartenschau waren sie eine Augenweide. Manch ein Bürger vermisst jetzt die Blütenpracht. Wie es dort wirklich aussieht, erfahren Sie hier.

Kleist in Großwirschleben

8.24 Uhr: Das „Leipziger Theaterpack“ gastiert am Sonnabend, 10. August, an der Kirche von Großwirschleben. Ab 16 Uhr führen die Schauspieler Heinrich von Kleists Stück „Amphitryon“ auf – „eine Sommerkomödie mit einem gekonnten Verwirrspiel zwischen Lust, Ernüchterung und Selbstbehauptung“, wie es in einer Ankündigung des Dorfbauvereins heißt.

Bereits ab 15 Uhr stehen Kaffee und Kuchen bereit. Zudem werde für das leibliche Wohl gesorgt. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Kirche statt. Karten kosten im Vorverkauf 16 Euro und an der Tageskasse 18 Euro. Um Vorbestellung unter Telefon (034692) 314 34 oder (034692) 314 13 wird gebeten.

Das nächste Lesecafé der Urania

7.49 Uhr: Das nächste Lesecafé findet am Dienstag, 13. August, in der Begegnungsstätte der Staßfurter Urania, Prinzenberg 18, statt. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr.

Dabei empfehlen Lesebegeisterte ihre Lieblingslektüre und regen zum Gespräch über Leseerlebnisse und -erfahrungen an. Interessenten sind willkommen.

Rieu aus Maastricht übertragen ins Kino

7.21 Uhr: Stargeiger André Rieu ist bekannt für seine großen Konzerte in ganz Europa. Im Rahmen seiner „Power of Love“-Tour gastiert er in seiner Heimatstadt Maastricht. Und sogar seine Aschersleber Fans können das Konzert sehen und das, ohne die Stadt zu verlassen.

Denn das Ascherslebener Kino am Markt überträgt die Show am Sonntag, 25. August ab 16.15 Uhr. Karten dafür gibt es im Vorverkauf direkt im Kino.

Seefest am Concordia See

6.43 Uhr: Ein Termin zum Vormerken: Zum Seefest wird am Sonnabend, 31. August, an den Concordia See eingeladen. 11 Uhr beginnt laut Ankündigung das bunte Familienfest mit Hüpfburg und Bastelstraße. Mit dabei ist außerdem der ASB, der über seine Arbeit informiert und zeigt, was zur Wasserrettung dazu gehört. Außerdem gibt es einen Auftritt des gemischten Chors Seeland-Harmonie.

Natürlich kann am 31. August auch ausgiebig gebadet werden. Denn auch am Concordia See geht Ende August die Saison zu Ende. Ein weiterer Höhepunkt folgt am Abend, ab 19 Uhr: Dann legt dann unter dem Motto „Musik am See“ DJ Macho Milano vom Hexenwerk auf.

In die Tiefe der Solequellen

6.22 Uhr: Es ist als weißes Gold bekannt und für die Stadt Schönebeck von großer Bedeutung: Salz. Nicht umsonst trägt die Stadt an der Elbe auch den Beinamen „Salzstadt“. Wurde hier doch schon im 12. Jahrhundert Salz gewonnen. So schreibt auch Adolf Müller, bis 1919 Stadtchronist: „Die hiesigen Salzquellen sind sicher uralt, und die Salzgewinnung seit undenklichen Zeiten betrieben worden.“

Wendelitzen zum Soletransport werden auch heute noch gefunden. (Archivfoto: Stefan Demps)

Sie sind spannend, die zahlreichen Geschichten, die sich um die Salzgewinnung in der Region drehen, die Anfänge der Förderung des Würzmittels und seine Besonderheiten. Wie zum Beispiel Groß Salze sich das weiße Gold zunutze machte und wie die Menschen damals an die Solequellen kamen, lesen Sie hier.

Wohnen in den Kavalierhäusern

6.12 Uhr: Seit 2008 ist Familie Bosse in Altenburg Besitzer der zwei spiegelbildlich erbauten Barockhäuser der ehemaligen Domäne. Eigentlich hätte auf dem Areal im 18. Jahrhundert mal ein Schloss entstehen sollen.

Hausbesitzer Volker Bosse (rechts) und Thomas Engst, einer der Mieter in dem sanierten Mehrfamilienhaus, vor einem der beiden Häuser der Domäne in Altenburg. (Foto: Thomas Weißenborn)

Wie die Kavalierhäuser dann zum Zuhause für mehrere Familien wurden, erfahren Sie hier.

Vor 50 Jahren in Staßfurt

5.47 Uhr: Was ist vor 50 Jahren rund um Staßfurt passiert? Ein Blick in die alte Zeitung zeigt: Der 29. Jahrestag der Deutschen Volkspolizei wurde am 1. Juli 1974 und am 2. Juli der Tag des deutschen Bergmanns bereits zum 25. Mal begangen.

„Die Ernte ’74“ wurde zur „Bewährung“ propagiert. Es gelte „vom ersten Erntetag an, um hohes Tempo und beste Qualität zu ringen. (Symbolfoto: dpa)

In der Volksstimme wurden damals deshalb verdienstvolle Polizisten und Bergleute in ihrer Arbeit den Lesern vorgestellt.