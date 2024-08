Vor 50 Jahren: Einmal im Monat blättert die Volksstimme in alten Zeitungsbänden. Was die Menschen aus Stadt und Kreis im Juli 1974 bewegt hat.

Wohnungsoffensive bis 1975: Was die Menschen in Staßfurt vor 50 Jahren bewegt hat

Staßfurt - Was ist vor 50 Jahren rund um Staßfurt passiert? Einmal im Monat blättern wir zurück. Der 29. Jahrestag der Deutschen Volkspolizei wurde am 1. Juli 1974 und am 2. Juli der Tag des deutschen Bergmanns bereits zum 25. Mal begangen. Auf der Lokalseite der Volksstimme wurden verdienstvolle Polizisten und Bergleute in ihrer Arbeit den Lesern vorgestellt.