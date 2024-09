Kürbisse in Schönebeck, die nur darauf warten gepflückt zu werden, eine Kardiologin in Bernburg verabschiedet sich in den Ruhestand, ein Blick zurück in den September vor 50 Jahren in Staßfurt: Im Ticker von Mittwoch, 25. September 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 24. September 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Mittwoch, 25. September 2024.

Das ist neu am Mittwoch:

8.09 Uhr: Die nächste After-Work-Party der Ascherslebener Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW) findet am morgigen Donnerstag, 26. September, von 17 bis 21 Uhr in der Kopernikusstraße 4-8 statt. Dort entsteht ein weiteres energieautarkes Mehrfamilienhaus.

Im Zuge der After-Work-Party können auch die bereits fertigen Wohnungen besichtigt werden, heißt es in der Ankündigung der AGW. Und natürlich wird auch wieder für das leibliche Wohl sowie die musikalische Umrahmung gesorgt.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Feuer im Hinterhof in Alsleben

7.25 Uhr: Zu einem Brand sind die Retter der Feuerwehren Alsleben und Plötzkau am späten Montagnachmittag gerufen worden. Wie es aus der Plötzkauer Wehr hieß, wurde ein Feuer in einem Hinterhof an der Karlstraße in Alsleben gemeldet. Unter einem Überdach waren dort Papier und Mülltonnen in Brand geraten.

Da sich die Brandstelle nah am Feuerwehrgerätehaus befand, konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindert werden. Stark in Mitleidenschaft gezogen wurde allerdings das Überdach. Aufgrund der zahlreichen Glutnester musste dieses letztlich entfernt werden. Beschädigt wurde auch ein Motorroller, der dort parkte.

Ohne Führerschein in Aschersleben erwischt

6.48 Uhr: Am späten Montagabend haben Polizeibeamte auf der Froser Straße in Aschersleben einen Pkw-Fahrer kontrolliert. Wie die Polizei berichtet, konnte der 73-Jährige keinen Führerschein vorweisen, weil dieser bereits behördlich beschlagnahmt worden sei.

Während des Gesprächs nahmen die Polizisten Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 0,54 Promille. Der beweissichere Atemalkoholtest kurze Zeit später im Revier zeigte einen Wert von 0,4 Promille an.

Ein Bußgeldverfahren bleibe dem Mann damit erspart, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein wird dennoch eingeleitet.

Kürbisse selbst pflücken in Schönebeck

6.27 Uhr: Es ist wieder soweit: Kürbisse zum Schnitzen und verschiedene Speisekürbisse können auf einem Feld am Graseweg in Schönebeck selbst gepflückt werden. Gerade vor Halloween Oktober herrscht dafür Hochsaison.

Als Regio Farmers betreiben Anna und Andre Laue Selbstpflückfelder, unter anderem am Graseweg in Schönebeck. (Foto: Paul Schulz)

Wo genau man das orange Fruchtgemüse ernten kann und welche Sorten sich zum Essen oder Schnitzen eignen, verraten wir Ihnen hier.

Ein Abschied in Bernburg mit Herz

6.16 Uhr: Die Bernburger Kardiologin Rebekka Liebaug geht in den Ruhestand. 66-Jährige übergibt ihre Facharztpraxis an Professor Hendrik Schmidt und Jelena Jovanovic.

Professor Hendrik Schmidt und Jelena Jovanovic (Mitte) übernehmen die kardiologische Praxis von Rebekka Liebaug (links), die in den Ruhestand geht. Die Schwestern Ute Tischler (2. von links) und Svetlana Rausch bleiben. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie sie auf ihren Beruf zurückblickt, warum der Abschied vielleicht nicht endgültig ist und welche prominenten Patienten ihre Nachfolger regelmäßig untersuchen, erzählt sie hier.

Staßfurt im September vor 50 Jahren

5.47 Uhr: Die Schule begann am 1. September. Für 12.500 Mädchen und Jungen des Kreises begann wieder der Unterricht. Am Eröffnungsappell der Schule am Leninring wurden dem Freundschaftsratsvorsitzenden und FDJ-Sekretär der Schule der Pionier- und FDJ-Auftrag überreicht. Wo das in der Zeitung stand? Hier.

Bei der Kartoffelernte halfen einst auch die Kinder mit. (Symbolfoto: dpa)

Und im September vor 50 Jahren in Staßfurt. Einmal im Monat werfen den Blick zurück - und entdecken spannende Geschichten und Bilder.