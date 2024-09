Diesmal Mitte der 70er Jahre: Einmal im Monat blättert die Volksstimme in alten Zeitungsbänden. Was die Menschen aus Staßfurt und Umgebung im September 1974 bewegte.

Was die Staßfurter vor 50 Jahren beschäftigte und was ihren Alltag bestimmte

Staßfurt. - Die Schule begann am 1. September. Für 12.500 Mädchen und Jungen des Kreises begann wieder der Unterricht. 1.200 Abc-Schützen erlebten am Wochenende ihre Einschulung. Am Eröffnungsappell der Schule am Leninring wurden dem Freundschaftsratsvorsitzenden und FDJ-Sekretär der Schule der Pionier- und FDJ-Auftrag überreicht.