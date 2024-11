SLK live: Der Newsblog Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

Photovoltaik-Lösungen für Hausbesitzer gibt es jetzt auch made in Schönebeck, für die neue Grundsteuer fehlen in Staßfurt immer noch zuverlässige Daten, 28 neue Gedenksteine in Bernburg sollen nicht nur erinnern, sondern auch mahnen: Im Ticker von Mittwoch, 20. November 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.