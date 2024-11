LB Energy ist ein neues Unternehmen in Schönebeck. Schwerpunkt ist die Planung und Montage von Photovoltaikanlagen auf Dächern.

Schönebeck. - Wer die Teilnehmerliste des diesjährigen Tag der offenen Unternehmen am 19. Oktober anschaute, wird Teilnehmer gefunden haben, die Dauergäste sind. Doch immer wieder tauchen auch neue Teilnehmer auf. So auch 2024, wo mit LB-Energy ein neues Unternehmen seine Pforten aufgemacht hat. Doch wer steckt hinter der Firma? Was kann LB-Energy? Und wie profitiert die Region von der Neugründung?