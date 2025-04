SLK live: Der Newsblog Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

Ascherslebens Sternfreunde freuen sich auf den lustigen Hingucker am Himmel, Staßfurt feiert woanders bald Kirschblütenfest, in Schönebeck wird die Radtour nach Magdeburg schon am ersten Kreisverkehr gefährlich: Im Ticker von Mittwoch, 23. April 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.