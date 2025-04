Das erste Fernsehkabel der Welt aus Breitenhagen ist im Schönebecker Museum zu sehen, Rätselraten um Arbeiten an der „Giftschule“ von Bernburg, ein Polizeieinsatz beim Osterfeuer von Güsten, zu dem es viel aufzuklären gibt: Im Ticker von Dienstag, 22. April 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Wann war eigentlich das letzte Mal Ticker? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 10. April 2025.

Sie interessiert unser Rückblick auf die vergangene Woche und die vorvergangene Woche ? Dann lesen Sie im SLK-Newsletter von Samstag, 19. April 2025, wieso Bernburger Kinder über Ostern bestens Bescheid wissen, und im Newsletter von Samstag, 12. April 2025, warum eine Katze aus Aschersleben gleich mehrere Schutzengel braucht.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 22. April 2025.

Das ist neu am Dienstag:

7.41 Uhr: Am Badesee bei Löderburg wird derzeit viel gewerkelt. Die Vorbereitungen auf den Sommer laufen.

Bagger bei der Arbeit: Ein neuer Spielplatz am Löderburger See entsteht. (Foto: Enrico Joo)

Bald soll der See für Gäste öffnen. Es gibt wieder einige Neuigkeiten für Badegäste. Welche das sind, erklären wir Ihnen hier.

Klaus Adolphi im Solo-Modus

6.53 Uhr: Klaus Adolphi im Solo-Modus: „Das ErVolkslied an sich! Schöne Lieder, alte Weisen und erschröckliche Moritaten aus 300 Jahren“ heißt sein kurzweiliges und sehr unterhaltsames Solo-Programm, mit dem er am Sonnabend, 26. April, ab 19 Uhr im Hoymer Gemeinschaftshaus KUF24 auftreten wird.

Bekannt ist der Sänger, Schauspieler und Liedermacher Adolphi als Kopf der Band Horch, die bereits zu DDR-Zeiten mit ihrem Mittelalterrock für Aufsehen sorgte, und der Celtic-Folkband The Aberlour“s, die irisches Flair verbreitet. Zudem spielt der Künstler, der mit seiner Familie auf einem idyllischen Hof im Gerbstedter Ortsteil Elben lebt, alljährlich in der Weihnachtsrevue im Steintor-Varieté Halle als Hund Lumpi mit.

Karten für das Konzert mit Klaus Adolphi im KUF24 gibt es telefonisch unter 0171/23 11 720.

Kuriose Exponate im Schönebecker Museum

6.28 Uhr: Im Industrie- und Kunstmuseum Schönebeck (iMUSEt) werden auch Exponate aus dem Umland gezeigt. So ein Fragment des ersten Fernsehkabels der Welt, das aus Breitenhagen stammt.

„Das ist unser Eyecatcher“, sagt das langjährige Vereinsmitglied Hans-Günther Zick. Auf dem Dach der ehemaligen Schaltwarte des Industriemuseums ist hoch über den Dächern der Stadt ein weithin sichtbarer „Hingucker“ aufgestellt. (Foto: Thomas Linßner)

Was das Museum der Besonderheiten zu bieten hat, verraten wir Ihnen hier.

Rätselraten um Arbeiten an der „Giftschule“ von Bernburg

6.12 Uhr: Fragende Blicke richten sich dieser Tage immer wieder zur leerstenden Schule an der Tolstoiallee in Bernburg. Nach dem krebserregenden Naphthalin-Fund in den Böden war das Gebäude vor sieben Jahren plötzlich für den Unterricht gesperrt worden – und ist es bis heute.

Arbeiten wurden in den vergangenen Tagen an der leerstehenden gelben Schule in Bernburg vorgenommen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Seit mehreren Tagen gibt es Bewegung in dem gesperrten Gebäude. Was dahintersteckt, erklären wir Ihnen hier.

Polizeieinsatz beim Osterfeuer in Güsten

5.57 Uhr: In Güsten hat das Osterfeuer mit einem Polizeieinsatz geendet, weil Zeugen eine Fahrt in die Menschenmenge befürchteten. Das ist zu dem Fall bisher bekannt.

In Güsten endete das Osterfeuer mit einem Polizeieinsatz. Viele Gerüchte, die danach zunächst im Umlauf waren, erwiesen sich als falsch. (Symbolfoto: dpa)

So viel sollte aber schon verraten werden: „Es ist nicht ansatzweise zu einer Fahrt in eine Menschenmenge gekommen“, dementierte ein Sprecher der Polizei. Und andere Gerüchte, die zunächst die Runde machten, erwiesen sich auch als falsch.