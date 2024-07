Das nächste Revival im Strandbad Gerlebogk wirft seine Schatten voraus, ein Straßenbau für Fußgänger und Radfahrer in Calbe beschäftigt die Anwohner noch länger, Hecklingen kann gerade kein Geld aus dem Leader-Programm gebrauchen: Im Ticker von Montag, 15. Juli 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

Zurück aus der Sommerpause: „SLK live“ ist wieder da. Der Nachrichtenticker, der im Newsblog alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt, startet ausgeruht und hochmotiviert in die zweite Jahreshälfte.

Und eigentlich bleibt alles beim Alten. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 15. Juli 2024.

Das ist neu am Montag:

6.43 Uhr: Das Lindenbad, die Physiotherapie im Kurpark von Bad Salzelmen, bietet ab August einen Wassergymnastik-Kurs in den Abendstunden an. Der sechs Einheiten umfassende Wassergymnastik-Kurs startet am 22 August und findet immer donnerstags von 18.30 bis 19.15 Uhr im Solequell Bad Salzelmen statt.

Der Kurs unterscheidet sich von den Vormittagskursen. Der hier angebotene, sei ein geschlossener Kurs, wo die Teilnehmer im Anschluss der Gymnastikübungen eine längere Verweilzeit im Bad haben, heißt es in der Ankündigung. Die Anmeldung ist bis zum 10. August möglich und erfolgt über das Lindenbad.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, sich anzumelden, gibt es unter www.solepark.de unter dem Stichpunkt „Lindenbad“ oder telefonisch unter 03928 7055-77.

Eine Baustelle in Calbe, die noch dauert

6.29 Uhr: In der Lessingstraße in Calbe entsteht mit Millionenaufwand eine moderne Achse für Fußgänger und Radfahrer.

Robert Fölsener baut hier eine Absperrung an einem Graben in der Lessingstraße auf. Er verlegt hier mit Kollegen eine Trinkwasserleitung. (Foto: Thomas Höfs)

Die Bauarbeiten sind allerdings eine Belastung für die Anwohner in der Neuen Wohnstadt. Und sie dauern tatsächlich noch bis ins nächste Jahr. Was genau dort passiert, erfahren Sie hier.

Braucht Hecklingen kein Geld von Leader?

6.17 Uhr: Braucht die Stadt Hecklingen kein Geld für Projekte? Beim jüngsten Projektaufruf für Mittel aus dem Leader-Programm hat sie sich allerdings nicht beteiligt.

Gar nicht so einfach sei es, die richtigen Projekte für Leader zu finden, sagt Hecklingens Bürgermeister Hendrik Mahrholdt. (Foto: René Kiel)

Das stieß auf Kritik. Könnte es beim nächsten Mal anders sein? Oder könnte das wieder passieren. Was der Bürgermeister dazu sagt, lesen Sie hier.

Das nächste Revival im Strandbad

5.48 Uhr: Das Schwelgen in Erinnerungen geht weiter: Knapp vier Monate nach dem Bernabeum-Revival mit tausenden Besuchern soll bald wieder am Strandbad in Gerlebogk getanzt und gefeiert werden.

Diesmal zur großen 80er-Open-Air-Party, die am Samstag, 31. August, ab 19 Uhr auf dem weitläufigen Gelände rings um die Strandbadbühne steigen soll.

Uwe Fischer (v.l.) und Toni Tietzel planen im August eine 80er-Party im Strandbad in Gerlebogk. Dabei ist eine bekannte Depeche-Mode-Coverband. (Foto: Engelbert Pülicher)

Im Mittelpunkt steht dabei eine Depeche-Mode-Coverband - und zwar eine ganz besondere ihrer Art. Und die Besucher erwartet auch noch eine ganze Menge mehr.