Nach mehr als 30 Jahren hatte Ilona Franke in Hohenerxleben nicht mehr für den Ortschaftsrat kandidiert. Sie freut sich über die Neubesetzung und blickt auf gelungene Projekte zurück.

Über 30 Jahre in der Kommunalpolitik: Euphorischer Rücktritt in Hohenerxleben

Ilona Franke genießt die mehr gewordene freie Zeit auch in ihrem Garten am Häuschen.

Hohenerxleben - Wer rastet, der rostet. Ein Sprichwort, das Menschen dazu animieren kann, sich mehr zu bewegen. Was immer eine gute Idee ist, muss Ilona Franke niemand ins Ohr flüstern. Denn die Hohenerxlebenerin nimmt aus freien Stücken die Beine in die Hand. Nicht nur, dass sie in Sachsen-Anhalt schon mehrere mehrtägige und mehrwöchige Wandertouren absolviert hat: Auch auf dem Rad geht’s immer weiter. Kürzlich erst hat sie mit einer Freundin von Hohenerxleben aus eine Rundtour absolviert. Über 445 Kilometer (!) ging es unter anderem nach Sangerhausen, Goslar oder Bad Sachsa.