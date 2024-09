Deko-Artikel zur Selbstbedienung am Straßenrand in Welsleben, ein heißes Wochenende für die Retter aus dem Salzlandkreis im Harz, ein großer Auftritt für Tänzer aus Bernburg am nächsten Freitag in Berlin: Im Ticker von Montag, 9. September 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 6. September 2024.

Das ist neu am Montag:

6.42 Uhr: Schlangenlinien fahrend und schon mit mehreren brenzligen Situationen beobachteten Autofahrer auf der A36 am Samstagabend einen PKW. Er habe auf der Fahrt aus Richtung Köthen in Richtung Aschersleben schon mehrere Beinah-Unfälle verursacht, meldete ein Zeuge der Polizei zu dem Fahrzeug.

Der Pkw sei kurz vor der Anschlussstelle Aschersleben-Mitte angehalten und kontrolliert worden, so ein Polizeisprecher. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,45 Promille.

Eine Blutprobe wurde im Polizeirevier Salzlandkreis in Bernburg entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Deko in Welsleben auf Vertrauensbasis

6.26 Uhr: Im Kreativstübchen von Mareike Zimmer in Welsleben können Dekofreunde an einem Stand direkt an der Straße Deko, Trockenblumen und mehr erwerben.

Wie die Idee für Last-Minute-Geschenke zustande kam und wie das mit dem Bezahlen funktioniert, erzählt Zimmer hier.

Bernburger tanzen vor dem Brandenburger Tor

6.11 Uhr: Das „Drum and Dance Project“ der Tanzschule „Good Dance“ und des Spielmannszuges aus der Saalestadt wurde für einen Auftritt in der Bundeshauptstadt auserwählt.

Die Mitglieder vom Bernburger „Drum and Dance Project“ treten am kommenden Freitag vor dem Brandenburger Tor in Berlin auf. (Foto: Kay Gut)

„Wir sind eines von zwölf Ensembles, die auf der Bühne auf dem Pariser Platz auftreten dürfen. Das ist eine riesengroße Auszeichnung für uns und bestärkt uns in unserer Arbeit“, sagt Kay Gut. Was die Crew dort am Freitag erwartet, lesen Sie hier.

Feuerwehr und THW: Retter im Einsatz in der Nachbarschaft

5.46 Uhr: Das Wochenende der Brände Unterstützung für die Einsatzkräfte, die im Harz den Waldbrand am Brocken bekämpfen, kommt auch aus dem Salzlandkreis. Bei dem anderen Großbrand in Oranienbaum sollten ebenfalls Retter aus der Region helfen.

Unweit des Brockens hatte die Stabsstelle des Salzlandkreises ihr Lager aufgeschlagen. (Foto: Stabsstelle)

Auch heute sollte eigentlich noch geholfen werden. Ursprünglich sollten nach zwölf Stunden – am Montagmorgen – die ersten Einheiten abgelöst werden.

Der komplette Einsatz wurde allerdings am Sonntagnachmittag, als sich die erste Schicht schon in Bernburg getroffen hatte, kurzfristig noch abgesagt, weil es keinen Bedarf mehr gab. Was eine gute Nachricht ist. Genau wie der Regen gerade da draußen für alle, die mit den Bränden zu kämpfen haben.