SLK live: Der Newsblog Das ist der Montag im Salzlandkreis

Die Lohengrin-Ausstellung in der Grafikstiftung in Aschersleben geht in den Endspurt, die Bollenkönigin vertritt Calbe bei einer Messe in Berlin, der Bürgermeister von Bördeaue wird zum 70. zu Tränen gerührt: Im Ticker von Montag, 24. Februar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.