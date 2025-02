Tarthun - Der dienstälteste Bürgermeister der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, Peter Fries (CDU), feierte am Sonntag, 23. Februar, seinen 70. Geburtstag. Das sorgte am Vormittag zu einem Massenauflauf vor seinem Wohnhaus in Tarthun. Denn die Gratulanten standen Schlange, so dass das Ortsoberhaupt der Gemeinde Bördeaue ab 10 Uhr eine Menge Hände schütteln musste. Zudem wurde Peter Fries die besondere Ehre zuteil, dass ihm der Spielmannszug Tarthun ein Ständchen brachte.

