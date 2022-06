Heimatgeschichte So sah das Egelner Waldbad zur Eröffnung vor 65 Jahren aus

Das Waldbad in Egeln zieht jedes Jahr tausende Badegäste an. Vor 65 Jahren wurde es als Volksbad eröffnet. Alte Aufnahmen und Zeitzeugen erinnern an die Anfänge - und eine besondere Tradition.